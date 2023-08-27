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Законодательство РК

Какую погоду прогнозируют в Казахстане на 28 августа

небо, облака Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 августа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, с грозами, со шквалистым ветром, возможен град. На западе, севере, северо-западе, в центре, юге, юго-востоке РК ожидается сильный дождь, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, северо-западе РК ожидается туман".РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской областях, на севере, востоке, юго-востоке Мангистауской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Улытауской области, на юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

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