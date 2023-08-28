В МИД РК прокомментировали избиение казахстанца в Болгарии

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал распространившуюся в Сети информацию об избиении казахстанского мальчика болгарским тренером. По его словам, стороны отказались от взаимных претензий, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на юношеском чемпионате, куда выехало несколько казахстанских команд. Они не уведомляли об этом МИД и посольство.

"Обычная потасовка, во время любого спортивного матча. (...) Наши дипломаты вмешались, на место инцидента выехала местная полиция. Стороны предоставили свои объяснительные, подписали протокол о соблюдении порядка в связи с обоюдным отсутствием претензий. То есть стороны отказались от претензий друг к другу и вопрос решился примирением. Никто заявлений не писал. Я разговаривал с тренером и с родителями, они в целости и сохранности, уже 26 августа вернулись на родину". Айбек Смадияров

Но казахстанское посольство все же отправило обращение в МИД Болгарии и в полицию города для выяснения обстоятельств и привлечения к ответственности виновных. Также была достигнута договоренность с администрацией города и местной полицией об обеспечении безопасности казахстанских участников до окончания турнира.