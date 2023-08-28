Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В МИД РК прокомментировали избиение казахстанца в Болгарии

Казахстан Болагрия потасовка Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал распространившуюся в Сети информацию об избиении казахстанского мальчика болгарским тренером. По его словам, стороны отказались от взаимных претензий, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на юношеском чемпионате, куда выехало несколько казахстанских команд. Они не уведомляли об этом МИД и посольство.

"Обычная потасовка, во время любого спортивного матча. (...) Наши дипломаты вмешались, на место инцидента выехала местная полиция. Стороны предоставили свои объяснительные, подписали протокол о соблюдении порядка в связи с обоюдным отсутствием претензий. То есть стороны отказались от претензий друг к другу и вопрос решился примирением. Никто заявлений не писал. Я разговаривал с тренером и с родителями, они в целости и сохранности, уже 26 августа вернулись на родину".Айбек Смадияров

Но казахстанское посольство все же отправило обращение в МИД Болгарии и в полицию города для выяснения обстоятельств и привлечения к ответственности виновных. Также была достигнута договоренность с администрацией города и местной полицией об обеспечении безопасности казахстанских участников до окончания турнира.

Читайте также

Итоги дня: учебная разгрузка, фруктовое безумие, подорожание угля

Токаеву доложили о нейтрализации террористической группы в Казахстане

На жалобы кыргызстанцев, приехавших в Алматы на ЧМ, отреагировали в Казахстанской федерации армрестлинга

Жадра Жулмухаметова
МИД РК Болгария Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления