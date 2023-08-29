В Астане сегодня проведут антитеррористические учения
Фото: Instagram/mangistaupd
Столичный оперштаб по борьбе с терроризмом проведет плановые антитеррористические учения на территории Астаны, сообщает Zakon.kz.
В штабе проверят, насколько они готовы экстренно реагировать на террористические проявления.
"Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.
В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", – говорится в сообщении штаба.
Ранее подобные учения проводились в Астане 27-28 июля.
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