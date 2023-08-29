В Астане сегодня проведут антитеррористические учения

Столичный оперштаб по борьбе с терроризмом проведет плановые антитеррористические учения на территории Астаны, сообщает Zakon.kz.

В штабе проверят, насколько они готовы экстренно реагировать на террористические проявления.



"Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", – говорится в сообщении штаба.

Ранее подобные учения проводились в Астане 27-28 июля.