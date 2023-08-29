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Смаилову отчитались о подключении видеонаблюдения в казахстанских школах

Премьер-министр Смаилов проверил работу по обеспечению безопасности в школах Фото: primeminister.kz
Премьер-министру РК Алихану Смаилову в преддверии нового учебного года отчитались о работе по обеспечению безопасности школ. В МВД рассказали о тревожных кнопках и видеооборудовании, установленным в учебных заведениях, сообщает Zakon.kz

Как сообщает пресс-служба премьера, ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, в школах, в ЦОУ и дежурные части полиции.

"В настоящее время данными мерами охвачены 3 654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7 600 учебных заведениях. Работа по их подключению продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, глава Правительства оценил работу новых видеожетонов, приобретенных в рамках проекта "Цифровой полицейский".

Премьер-министру также рассказали об особенностях работы системы "Қорғау", которая помогает полиции обнаруживать нарушителей Правил дорожного движения.

Наряду с этим Алихан Смаилов ознакомился с реализацией мер по усилению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, результатами работы по оказанию госуслуг в области миграции и проектом CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству.

Также были рассмотрены результаты автоматизации кадровых процессов, а также актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в целом.

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