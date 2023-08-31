Чего ожидают китайцы от безвиза с Казахстаном

Представители китайской местной власти и бизнеса поделились своими ожиданиями от безвизового режима между Казахстаном и КНР, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Советник первого уровня канцелярии иностранных дел провинции Шэнси, господин Юй Цуньтун подчеркнул, что китайские власти поддерживают идею безвизового режима, так как она открывает большие перспективы в плане расширения взаимоотношений в сфере туризма.

"В качестве представителя местного правительства скажу, что мы намерены укреплять сотрудничество с Казахстаном, особенно в области туризма. Мы горячо приветствуем такой (безвизовый – Прим. ред.) режим". Юй Цуньтун

Он напомнил, что Сиань имеет богатую культуру и историю, которая могла бы заинтересовать казахстанцев.

"У нас богатые ресурсы в туризме. Особенно после саммита "Китай – Центральная Азия" в городе Сиане открылось консульство Казахстана в Сиане. Таким образом, мы надеемся, что в будущем мы сможем определять сотрудничество в таких сферах как культура, образование и экономика". Юй Цуньтун

При этом господин Юй Цуньтун отметил, что сам намерен посетить Казахстан в рамках безвизового режима.

"Я не был в Казахстане, но очень хочу побывать там, и обязательно воспользуюсь безвизовым режимом. Хочу побывать в вашей столице". Юй Цуньтун

Тем временем заместитель директора корпорации Aiju, господин Лю Дунмэн рассказал, что граждане Китая начали уже пользоваться безвизом.

"Уже стали ездить по безвизу и даже могу сказать, что билетов стало не хватать (в Казахстан – Прим. ред.)". Лю Дунмэн

Он добавил, что представители сферы предпринимательства надеются в будущем на расширение сроков действия безвизового режима примерно до полугода.

"Если будет возможность, то мы надеемся, чтобы в будущем режим безвиза продлили. Примерно (хотелось бы – прим.) до полугода". Лю Дунмэн

На его взгляд, это было бы привлекательно для китайских компаний, которые хотят инвестировать в Казахстане.



"Это выгодно для компаний, которые хотят инвестировать. Потому что если компании хотят инвестировать в Казахстан, то это занимает много времени". Лю Дунмэн

Безвизовый 30-тидневный режим в рамках документа "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований" между Китаем и Казахстаном уже установлен. Для граждан Китая безвиз начал действовать несколько недель назад, в скором времени он также начнет действовать и для казахстанцев.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на опасения о том, что большое количество китайцев приедет в Казахстан. По его словам, аргументы о возможном оседании китайских граждан в Казахстане не имеют никакой основы. При этом граждане КНР уже имеют право без визы 14 дней находиться в Казахстане с июня. Огромного потока китайцев, которые бы претендовали на рабочие места, не наблюдается.

В свою очередь режим безвиза больше ориентирован на повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках.

С 8 июля 2022 года Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая на 14 дней.