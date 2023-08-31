В Медуниверситете Астаны отреагировали на информацию о клопах и тараканах в общежитии

В Медицинском университете Астана создали комиссию. Но живности в комнатах студентов обнаружено не было, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, для проверки всех фактов, озвученных в жалобе, была создана комиссия с участием представителей студентов.

"В рамках проведенной, комиссионной проверки ни один из фактов не нашел подтверждения, в том числе не подтвердилась информация о несоблюдении санитарных норм и наличии тараканов, непрозрачной процедуре заселения в общежитие, размещении в комнатах более 4 студентов", – говорится на сайте высшего учебного заведения.

Также сообщается, что в рамках подготовки к заселению студентов 26 августа была проведена плановая дезинфекция двух блоков общежития. После дезинфекции была осуществлена уборка всех комнат клининговой компанией. Ежедневно проводится проверка на предмет наличия тараканов и клопов в жилых помещениях.Университет признает, что здание общежития старое, 1974 года постройки. В этой связи, Университетом начат поэтапный ремонт помещений, заложены средства и проводится по мере необходимости обновление мебели и бытовой техники.

Ранее студенты Медицинского университета Астана пожаловались на состояние комнат в общежитиях. По словам будущих медиков, помимо сокурсников в апартаментах абитуриентов встретили и другие "соседи" – клопы и тараканы.

Отметим, что в мае сообщалось, что в Костанае клопы атаковали социальное общежитие.