От карьерного взрыва в Аксу пострадало более 100 жилых домов

Еженедельные карьерные взрывы на золотодобывающем предприятии привели к аварийности 51 частного домовладения, еще 52 обследуются. Компания обязалась возместить ущерб пострадавшим. Однако порядка двух недель десятки акмолинцев живут в полуразрушенных жилищах, сообщает Zakon.kz.

21 августа "Алтыналмас" производил очередные взрывы на карьере, приближенном к населенному пункту. От деятельности фабрики пострадали 53 дома: выбиты стекла, на стенах пошли трещины, некоторые из них обвалились, повреждены фасады, ограждения, дворовые территории, мебель.



"Компанией была привлечена независимая экспертная организация для определения эксплуатационной пригодности домов. Принято решение о выкупе 33-х владений, 18 – подлежат капитальному ремонту, 2 – с незначительным повреждением", – сообщили в аппарате акима поселка Аксу.

Оценку проводят исходя из квадратуры. 11 из 33 аварийных сооружений компания уже выкупила, а по капремонтам произвели сметный расчет.

Стоит отметить, что в обработке находятся еще 52 обращения от жителей поселка, которые также указывают на технические повреждения своих домов. По информации местных властей, их обследуют.

"Дом просел. Сырость от земли заходит. На стенах трещины такие, что рука спокойно пролазит. Холодно! Дожди пошли и начинает подтапливать. Наш дом сначала отнесли к капремонту, но потом, когда делали обследование, приняли решение о выкупе. Сроков, к сожалению, не назвали. Надеемся, что скоро, потому что как здесь зимовать – не знаем", – рассказала одна из пострадавших.

Женщина пожелала не называть имени в публикации, потому что члены ее семьи, как и многие другие жители Аксу, работают в "Алтыналмасе", а жалобы на предприятие могут привести к увольнению.

На минувшей встрече с населением представители компании заявили, что выкупят все пострадавшие объекты, включая те, которым назначили капремонт. 22 аварийных домов компенсируют до декабря, 18 – в январе следующего года. Говоря проще, жителям предложили переселение. Новую жилплощадь они подыскивают сами, а оплачивает компания в счет выкупа.

Большинство выбирают для жизни дома на той же малой родине или в соседнем поселке. Здесь у сельчан работа, школа, хозяйства.

Раз уехать отсюда не представляется возможным, жители требуют отдалить фабрику от жилых массивов. Аксу местные стали называть непригодным для жизни населенным пунктом. Но, как оказалось, страдают от деятельности компании не только здесь.

"Я живу в Заводском, но даже у нас при взрывах окна трясутся. Пыль стоит такая, что дышать невозможно! Кашляем постоянно. Многие здесь хронически страдают дыхательными заболеваниями, случаи онкологии растут. Живем от безвыходности, потому что недвижимость здесь никто не купит. Жаловаться боимся. У меня тоже супруг работает там. Оплата хорошая, поэтому за нее держимся, вот и молчим", – поделилась жительница соседнего поселка.

Немало активистов и в Бестобе. Который год импровизированное эко-сообщество требует признать их экологические проблемы и ограничить работу расположенных поблизости заводов, в частности, золотодобывающей фабрики. Общественники просят прекратить забор воды из обмельчавшей реки Аксу, закрыть небезопасные шахты, прекратить карьерные взрывы. Со своими требованиями они неоднократно обращались к местным властям, а после и вовсе записывали видео-обращение к вице-министру экологии.

Несмотря на то, что проблема рассматривается уже на центральном уровне, который год бестобинцы не могут добиться даже установки здесь поста наблюдения загрязнения атмосферного воздуха. В "Казгидромете" заверяют, что ежегодно указывают на необходимость его возведения, но в бюджете области для этого не находится средств.