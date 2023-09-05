Центр олимпийской подготовки посетил в Алматинской области глава государства

Касым-Жомарт Токаев посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту, что на сегодняшний день завершено возведение атлетического манежа базы олимпийской подготовки, ледовой арены, многофункционального спортивного зала, административного здания и гостиницы, сказано на сайте Акорды.

Сейчас заканчивается строительство плавательного бассейна, зала единоборств, стрельбища, стадиона с трибунами и лукодрома.





Президент осмотрел инфраструктуру одного из крупнейших спортивных комплексов в СНГ, рассчитанного на 2300 спортсменов и соответствующего международным стандартам.

Главе государства рассказали об уникальности базы: здесь расположены девять крытых спортивных сооружений, предназначенных для проведения учебно-тренировочных занятий, лечебно-оздоровительных мероприятий, международных и республиканских соревнований. Кроме того, планируется осуществлять подготовку олимпийского резерва и национальных сборных команд по 23 видам спорта, среди которых легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, бокс, все виды борьбы, боевые искусства, водные виды спорта, пулевая стрельба и стрельба из лука.

Главе государства показали атлетический манеж, а также гостиницу для спортсменов. Затем на центральной площади базы у чаши олимпийского огня Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами.

Президент страны отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.

"Сейчас основные усилия нужно направить на подготовку к Олимпийским играм, другим турнирам европейского, мирового масштаба, Азиатским играм. Казахстан должен быть спортивной державой. Для этого мы строим такие серьезные спортивные сооружения. Надо продолжать наращивать спортивный потенциал городка", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. В ходе визита президент принял участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетил ряд объектов. Президент Казахстана ознакомился с продукцией предприятий Алматинской области, на выставке его угостили шубатом.

