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Президент РК: Отказ от ядерного оружие к 2045 году станет самым значительным вкладом

Казахстан ООН ядерное Фото: pixabay
Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии ГА ООН, сообщает Zakon.kz.

Из всех вызовов, с которыми сталкивается человечество, самым разрушительным Токаев назвал угрозу применения ядерного оружия. 30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала.

"Именно поэтому логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности".Касым-Жомарт Токаев

Он также дал высокую оценку всем усилиям и планам, которые предложены различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса.

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ООН Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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