Песня "Қайда жүрсең, Атамекен" зазвучала по-новому на Азиаде

С 23 сентября 2023 года в Ханчжоу проходят Азиатские игры-2022, в которых принимают участие казахстанские спортсмены. Министерство туризма и спорта РК поделилось интересным видеороликом, снятым с гостями этих спортивных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Ролик, в котором песня "Қайда жүрсең, Атамекен" зазвучала по-новому, опубликовали сегодня, 4 октября, в Telegram-канале Минтуризма и спорта РК.

"Болельщики разных стран исполнили песню Ескендира Хасангалиева "Атамекен" на проходящих в Китае Азиатских играх", – говорится в описании видео.

Отметим, что песня "Атамекен" (что в переводе означает "земля отцов") на слова Кадыра Мырзалиева была написана в 1970 году к 50-му юбилею Казахской ССР и стала очень популярной. После обретения Казахстаном независимости она стала одной из самых любимых патриотических песен. Композицию также именуют "неофициальным гимном казахского народа".

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