Итоги дня: ХАМАС и Израиль, гибель военнослужащего, казахстанских спасателей отправят в Афганистан

ХАМАС и Израиль третий день находятся в состоянии войны. Погиб военнослужащий Национальной гвардии РК. Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану после разрушительного землетрясения. Эти и другие важные новости за 9 октября – в подборке Zakon.kz.

Погиб военнослужащий Национальной гвардии РК

В сообщении пресс-службы Национальной гвардии сказано, что военнослужащий воинской части 6636 рядовой Кайсар Султанов заступил в составе дежурного подразделения по охране военного городка. При проверке несения службы около 01.20 дежурным по штабу и командиром дежурного подразделения рядовой Султанов был обнаружен с огнестрельным саморанением в голову на своем посту. Прибывшая карета скорой медицинской помощи констатировала смерть.

Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану

После разрушительного землетрясения, которое произошло в этой стране 7 октября, на заседании правительственной комиссии РК было решено направить гуманитарную помощь в Афганистан. Также в страну будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов, для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов.

Приказ об экзаменах и каникулах

Министр просвещения подписал приказ от 4 октября 2023 года "Об определении сроков начала и завершения 2023-2024 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования". Согласно приказу, установлены сроки начала и завершения 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности: 1 сентября 2023 года – 25 мая 2024 года включительно.

В Казахстане ужесточат выдачу кредитов игроманам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности. В частности, устанавливается максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, – 0,25.

Трехлетний ребенок упал с четвертого этажа в Шымкенте

По предварительной версии, когда мать ребенка отвлеклась и отошла в другую комнату, он оперся о москитную сетку на окне и вместе с ней выпал на улицу с четвертого этажа.Мальчика доставили в Областную клиническую детскую больницу Шымкента. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое. Ребенок получил сотрясение мозга, закрытый перелом голени и тупую травму живота.

Глава государства принял министра внутренних дел и председателя АФМ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова и выслушал его доклад о борьбе с преступностью в Казахстане. Глава МВД доложил президенту о мерах профилактики преступлений, за счет которых удалось существенно снизить количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и краж скота по всей республике, а улицы казахстанских городов стали безопаснее. Министр рассказал также о работе по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям, по защите прав несовершеннолетних и по противодействию интернет-мошенничествам.

Также глава государства встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. Он заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.

ХАМАС и Израиль третий день находятся в состоянии войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в "долгую и трудную войну". Прошло заседание Совбеза ООН, власти разных стран пристально следят за ситуацией.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока.

Также ЦАХАЛ объявила об освобождении от ХАМАС всех пограничных с сектором Газа районов и начале полномасштабной осады территорий, занятых палестинскими боевиками. По заявлению ЦАХАЛ, сейчас на территории Израиля не происходят наземные столкновения между армейскими подразделениями и боевиками ХАМАС.

Правительство Ирана заявило, что страна не участвовало ни в планировании, ни в осуществлении нападения движения ХАМАС на Израиль. Власти решительно отвергли сообщения о том, что удар по Израилю 7 октября последовал за серией секретных встреч между арабскими и иранскими официальными лицами в Ливане.

МИД и посольство Казахстана в Тель-Авиве открыли горячую линию для граждан РК, которые находятся в Израиле, и для их родственников на родине. За эти два дня на линию поступило более 500 звонков и обращений. Все граждане РК в Израиле, по словам представителя МИД, проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам в предоставлении информации и соблюдают все меры безопасности.

10 октября 2023 года авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.

В мире

Число погибших в результате наводнений, обрушившихся на северо-восточный индийский штат Сикким, возросло до 77 человек, 100 человек все еще числятся пропавшими без вести. Полиция округа Джалпайгури, расположенного в соседнем штате Западная Бенгалия, сообщила, что в воскресенье было обнаружено 48 тел, в том числе восемь военнослужащих индийской армии.Тысячи людей по-прежнему находятся в лагерях помощи, плохая погода задерживает спасательные операции по воздуху. По словам чиновников, помимо разрушения основной инфраструктуры, наводнения также повредили более 1200 домов.

Во Франции завершаются работы по восстановлению собора Нотр-Дам. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал открыть собор к летним Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Париже. К концу 2023 года, если все пойдет по плану, будет завершена одна из самых важных частей восстановления здания: установка каркаса из массивных дубовых балок парящего шпиля.Открытие намечается на 8 декабря 2024 года. Во время проведения Олимпийских игр здание по-прежнему будет закрыто и частично застроено строительными лесами.

Спорт

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялось молодежное первенство мира 2023 года по самбо, где представители Казахстана удостоились второй позиции в командном зачете, завоевав в общей сложности 22 медали. В копилке молодых казахстанских самбистов четыре золотые, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей, передает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS). Мировые состязания прошли в 37-ми весовых категориях.

Исполнять обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" временно будет Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года. Галым Мамбеталиев будет временно руководить астанинским клубом вместо ушедшего в отставку 7 октября белорусского специалиста Андрея Скабелки. Прежний наставник команды сложил полномочия после пятого подряд поражения "Барыса" в чемпионате КХЛ.

Легкоатлет из Кении Келвин Киптум стал автором нового мирового рекорда, который он показал на Чикагском марафоне (США). 23-летний бегун преодолел дистанцию 42 км и 195 метров за 2 часа 35 секунд. Прежний мировой рекорд, который датируется 25 сентября 2022 года, был показан на Берлинском марафоне. Тогда лучшие цифры на планете продемонстрировал другой кенийский стайер, двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге. Год назад он пробежал за 2 часа 1 минуту и 9 секунд. Теперь Келвин Киптум вошел в историю как первый человек, который сумел достигнуть марафонского финиша быстрее, чем за 2 часа и 1 минуту.