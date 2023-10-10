Главное за день: Токаев в Кызылординской области, инфляция замедлилась, спасатели отправились в Афганистан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой отправился в Кызылординскую область, на заседании правительства обсудили, почему замедлилась инфляция и недособрали налогов. Об этих и других важных событиях, произошедших 10 октября 2023 года, расскажет Zakon.kz.

Официальные новости

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область.

Рабочая поездка началась с посещения села им. Наги Ильясова Сырдарьинского района. Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества "Абзал и К". В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь глава государства побеседовал с юными сельчанами.

Затем главе государства рассказали о развитии области, в частности, строительстве нового терминала в аэропорту "Коркыт ата".

Аким области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о ходе строительства нового пассажирского терминала в аэропорту регионального центра. Терминал возведут за счет средств частного инвестора и передадут в госсобственность.

Аким также пообещал президенту, что в конце года в региональном центре закончат строить современный автовокзал. Кроме того, в Кызылорде капитально ремонтируют железнодорожный вокзал. Президенту также представили проект новой ТЭЦ Кызылорды.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поручил расширить участок международной трассы "Западная Европа – Западный Китай" в Кызылординской области. Он отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру взять вопрос на контроль.

Токаев поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска

Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение матери погибшего 19-летнего студента в Щучинске и поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели молодого человека. Он взял данное дело на особый контроль.

По поручению президента о проведении тщательного расследования обстоятельств смерти студента создали специальную следственно-оперативную группу из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции. Она выехала на место происшествия.

По информации ДП Акмолинской области, также дополнительно возбудили уголовные дела по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194 части 2 УК РК о вымогательстве у него денежных средств.

7 октября 2023 года стало известно, что на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз в Акмолинской области обнаружено тело. Как оказалось, погибшим является студент.



В полиции тогда заявили, что начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Экономика

Рост экономики Казахстана замедлился из-за плохого урожая. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства РК в отчете по итогам социально-экономического развития РК за январь-сентябрь 2023 года. Так, за девять месяцев текущего года экономика страны выросла на 4,7%.

"Рост в реальном секторе составил 3,7%, а в сфере услуг – 5,1%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании, торговле, образовании, сельском хозяйстве, а также в промышленности, в том числе горнодобывающей", - сообщил Куантыров.

Однако в сельском хозяйстве ситуация сложнее – объем валового выпуска снизился на 9,9%. Это связано с плохим урожаем зерновых из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего темпы роста экономики в стране снизились. В сентябре они составляли 4,9%.

В свою очередь зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов на заседании правительства 10 октября отчитался о ситуации с инфляцией в Казахстане. Он рассказал, что годовая инфляция снижается седьмой месяц подряд. Текущий ее уровень составляет 11,8%.

Продовольственная инфляция замедлилась до 11,4%. Помогло замедление роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, мясо и сахар. Снизили цены и производители продуктов питания в сфере сельского хозяйства.

Непродовольственная инфляция также замедляется. В годовом выражении она составила 12,1% в сентябре 2023 года. Замедлился годовой рост цен на товары личного пользования, предметы домашнего обихода, стройматериалы, медикаменты ввиду исчерпания эффекта высокой базы прошлого года.

При этом из-за роста цен на бензин и повышения предельных розничных цен на топливо стоимость непродовольственных товаров растет. В сентябре также зафиксирован рост цен на одежду и обувь, медикаменты, твердое топливо, растут тарифы ЖКХ. При этом отмечается снижение цен на бытовые приборы.

Между тем министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что налогов собрали меньше, чем планировали.

В государственный бюджет доходов поступило 13,8 трлн тенге, таким образом, план исполнен на 97%.

"Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей по 292 крупным налогоплательщикам. Причинами неисполнения план по НДС на импорт являются: снижение объема импорта по отдельным группам товаров, а также снижение объема импорта из стран ЕАЭС на 6%",– сообщил он.

Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть, по данным главы Минфина, связано со снижением на 11% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя.

На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 13%.

Возврат активов

На заседании правительства Алихан Смаилов также предложил всем желающим вернуть государству незаконно полученные активы.

По еего словам, в ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов лицами, выражающими готовность к сотрудничеству с комитетом, а также предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом.

Все подробности можно прочитать здесь.

Казахстанские спасатели отправились с гуманитарной миссией в Афганистан

Отряд спасателей МЧС Казахстана отправился в Афганистан, чтобы помочь ликвидировать последствия разрушительного землетрясения. В составе группы – 45 человек, в том числе врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф и кинологи Республиканского оперативно-спасательного отряда.

Отряд укомплектован необходимым оборудованием. Его возглавляет и.о. председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Уларбек Абыкеев.

Серия мощных подземных толчков магнитудой 6.2 произошла в Афганистане 7 октября. Согласно последним данным, в результате землетрясения разрушено множество домов, погибли не менее 2,4 тысячи человек, еще около 2 тысяч пострадали.

Происшествия

Подробности гибели военнослужащего Нацгвардии сообщили в МВД.

Там рассказали, что 9 октября в час ночи военнослужащий воинской части 6636 Национальной гвардии рядовой Султанов, будучи в составе дежурного подразделения, допустил огнестрельное ранение в голову из штатного оружия, в результате которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

"По данному факту центральным региональным военно-следственным управлением МВД начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК, то есть доведение до самоубийства, которое поручено следственно-оперативной группе из числа наиболее опытных сотрудников", – сообщил начальник военно-следственного департамента МВД РК Серикбай Кусаинов.

По его словам, проведены неотложные следственные действия, связанные с осмотром места происшествия, назначением судебно-медицинской экспертизы, выемкой вещественных доказательств, в том числе мобильного телефона погибшего и записей с камер видеонаблюдения.

Уже установленовлено, что рядовой Султанов на месте происшествия находился один.

Все подробности можно посмотреть здесь.

Мировые новости



Турция через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, в том числе организовать встречу лидеров этих стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с лидерами Израиля и Палестины.

Эрдоган призвал стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров.

Анкара также донесла до сторон готовность оказать любое посредничество, вплоть до организации встречи лидеров. Дипломатическая миссия Анкары также продолжает контакты с западными странами по урегулированию конфликта.

Между тем ХАМАС заявил о готовности к длительной войне с Израилем.

ХАМАС будет использовать десятки заложников, удерживаемых в Газе, чтобы добиться освобождения палестинцев, содержащихся в Израиле и за рубежом.

Член руководства группировки ХАМАС Али Баракех заявил, что ХАМАС располагает "арсеналом ракет, которого хватит надолго".

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в начале вторника израильские авиаудары по Газе разрушили 790 жилых домов и нанесли серьезный ущерб 5330 строениям. Повреждения трех объектов водоснабжения и канализации привели к прекращению обслуживания 400 тыс. человек.

ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым открытие гуманитарного коридора для осуществления "критически важных поставок" в Газу.

Как заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Тарик Яшаревич, имевшиеся в семи крупнейших больницах сектора Газа запасы необходимых материалов исчерпаны.

ВОЗ направит 1 млн долларов на закупку медицинских средств, которых будет достаточно для лечения до 500 пациентов.

Спорт



Объявлены хозяева чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

По информации Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии.

Главные города-кандидаты на проведение будущего футбольного турнира – Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, а также Лондон (две арены).

Футбольные поединки Евро-2032 пройдут на полях Италии и Турции. Эти государства представили 20 возможных стадионов для проведения турнира. Из этого списка УЕФА выберет только 10, по пять от каждой страны.

Саудовская Аравия планирует провести ЧМ-2034 по футболу.

Футбольные функционеры Саудовской Аравии подали официальную заявку в FIFA на организацию и проведение чемпионата мира 2034 года.

"Чемпионат мира по футболу-2034 – наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с культурой страны и стать частью ее истории. Готовы представить максимально конкурентоспособную заявку, которая объединит мир через футбол. Мы недавно объявили о наших амбициях провести мундиаль в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность", – говорится в заявлении председателя SAFF Ясира аль-Мисехаля.

Уже после предварительного послания саудитов о намерении подать заявку на проведение Чемпионате мира по футболу более 70 стран-членов FIFA со всех континентов заявили о поддержке королевства в этом начинании.