Возврат активов: фамилии казахстанских олигархов будут вносить в реестр

В Казахстане решили добавлять в список компании-олигополистов, которые приобрели свои активы незаконным путем. Такое решение приняли 13 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов приняла решение создать реестр с фамилиями олигархов, незаконно заработавшие активы. Ознакомиться со списком казахстанцы не смогут, так как информация, публикуемая в нем, будет ограничена в распространении.

"По итогам принято решение включить в Реестр ряд субъектов олигополии, соответствующих критериям, установленным Законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов". С учетом инвестиционных, репутационных, социально–экономических рисков и факторов, содержание Реестра отнесено Комиссией к информации ограниченного распространения". Генеральная прокуратура Казахстана

Сообщается, что Комитету по возврату активов Генеральной прокуратуры указано на принятие мер по уведомлению субъектов об их включении в Реестр.

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"Лица, включенные в Реестр, обязаны предварительно информировать Комитет об отчуждении, наложении обременений или передаче в доверительное управление принадлежащих им активов. Комитетом продолжается работа по мониторингу и анализу информации в целях установления лиц, вовлеченных в схемы незаконного вывода активов, их местонахождения, стоимости, а также признаков и источников приобретения", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Комиссия по возврату государству незаконно приобретенных активов создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента и общественные деятели.

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Одна из основных задач комиссии – реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.

Глава Службы досудебного расследования Агентства по противодействию коррупции РК генерал Канат Сулейменов на пресс–конференции 13 октября рассказал, что с 2022 года Антикор добился возврата 856 млрд тенге незаконно приобретенных активов в Казахстан.