Казахстан поставил Китаю очередную партию ядерного топлива для АЭС

Председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов принял участие в приемке тепловыделяющих сборок казахстанского производства на АЭС в г. Янцзы (Китайская Народная Республика).

На торжественной церемонии присутствовали также представители АО "НАК "Казатомпром", ТОО "Ульба-ТВС", China General Nuclear Power Group (CGN) и CGNPC Uranium Resources Company Limited (CGNPC-URC).

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

"Этот проект является доказательством того, что наши страны могут и уже реализовывают высокотехнологичные производства. Хочу особо отметить личный вклад руководства как группы CGN, так и Казатомпром, УМЗ и Ульба-ТВС, благодаря которым нашим командам удалось выполнить производственные планы и задачи", - отметил председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

Завод осуществил поставку очередной партии ТВС, содержащей более 30 тонн низкообогащенного урана. На атомной электростанции Янцзян, расположенной в провинции Гуандун на юге Китая, установлены шесть энергоблоков с реакторами CPR-1000 и ACPR-1000 (PWR) мощностью 1000 МВт.

"Группа CGN уже много лет является нашим надежным стратегическим партнером. Мы осуществили ряд успешных проектов по добыче урана, производству топливных таблеток и тепловыделяющих сборок. Я уверен, что благодаря налаженной совместной работе все направления нашего сотрудничества будут и впредь успешно реализовываться", - отметил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

В 2015 году АО "НАК "Казатомпром" совместно с китайской ядерно-энергетической корпорацией CGN на базе Ульбинского металлургического завода создали совместное предприятие ТОО "Ульба-ТВС" по выпуску высокотехнологического производства ядерного топлива для АЭС – тепловыделяющих сборок (ТВС). Запуск производства состоялся в ноябре 2021 года. Завод "Ульба-ТВС" имеет гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Запуск инновационного производства позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций.

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

С момента запуска завод наращивает объемы производства для выхода на полную производственную мощность - 200 тонн урана в виде ТВС. Достичь этот показателя планируется уже в 2024 году.

Фото: АО НАК "КазАтомПром"

В рамках рабочего визита казахстанская делегация провела встречи с китайскими партнерами. Стороны обратили внимание на имеющийся высокий потенциал двустороннего сотрудничества, обсудили вопросы укрепления деловых связей и дальнейшего развития взаимовыгодных отношений Казахстана и Китая в атомной отрасли.