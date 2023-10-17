Адал Утегенов рассказал о выявлении и учете укрытых преступлений

Комитет правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальные Департаменты реализуют функции и полномочия государственного органа по формированию правовой статистики и специального учета.

Формирование правовой статистики, координация функций специального учета и контроля и надзора в этой сфере является государственной мерой, направленной на систематическое обеспечение государства максимально достоверной информацией о состоянии криминальной ситуации, количественных и качественных показателях уголовного производства по уголовным делам. органов прокуратуры и судов, о работе государственных органов.

Исполняющий обязанности начальника Департамента Комитета ПСиСУ ГП РК по Актюбинской области Адал Утегенов отметил, что защита и поддержка предпринимательства, а также борьба с административными правонарушениями, правовая статистика и специальные отчеты вывели их на качественно новый уровень.



"Комитет по правовой статистике и специальным учетам осуществляет с марта 2021 года надзор за регистрацией заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Основная работа заключается в выявлении фактов укрытия уголовных правонарушений правоохранительными органами. Одним из приоритетных направлений деятельности Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и ее территориальных управлений является контроль законности в сфере бухгалтерского учета и регистрации- учет, регистрация и оформление отчетов. уголовных преступлений со стороны сотрудников правоохранительных органов". Адал Утегенов

Также он добавил, что Департамент Комитета по Актюбинской области уделяет большое внимание выявлению уголовных правонарушений, не зарегистрированных при осуществлении полномочий органами уголовного преследования, а также списанных путем принятия необоснованных решений и направления их в папку номенклатурного сбора, каждый год изучается несколько тысяч материалов, оставленных без рассмотрения.

"Так, при принятии заявлений, сотрудники полиций обнадеживают и уверяют, что если указывать в заявлений об утере, то так они быстрее найдут. Тогда как на деле, при утере имущества, никаких розыскных мероприятий не проводится. К примеру, встречной проверкой выявляются факты краж имущества (сотовые телефоны, кошелек, деньги и удостоверения личности), совершенный н/л в маршрутном автобусе, где заявители подтверждают, что сотрудники при принятии заявления просили написать заявления об утере. Исходя из статистических сведений, можно сделать вывод, что из всех поступающих сообщений об уголовных правонарушениях, только по 10% принимается решение о возбуждении уголовного дела, 50% оставляется без рассмотрения, около 40% передается в другие службы и ведомства, в том числе для привлечения к адмответственности и т.п., т.е. 90% всех сообщений необходимо перепроверять на укрытие уголовных правонарушений". Адал Утегенов

Далее, по его словам, рассматриваются жалобы поступившие в порядке ст. 105 УПК РК, в основном на отказ в возбуждении уголовного дела по фактам не возврата денег, не исполнения каких-либо обязательств и т.п. В случаях, когда между сторонами возникают какие-либо договорные отношения, они регулируются Гражданским Кодексом.

"Также, согласно п.2 ч.1 ст.179 УПК РК "Не подлежат регистрации заявления, сообщения или рапорт об уголовном правонарушении: о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными". В этой связи, Департаментом приходится соглашаться с решением органов уголовного преследования, и информировать заявителя о самостоятельном обращении в суд с исковым заявлением в гражданском порядке". Адал Утегенов

Необходимо отметить, что любое вложение денежных средств – это риск для обеих сторон. И доказать, что неисполнение договора, это мошеннические действия почти невозможно.

Однако, продолжил он, предпринимаются попытки регистрировать такие заявления, для полного исследования проблемы в рамках уголовного дела, но в конечном итоге эти дела прекращаются, в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.