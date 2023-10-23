Премьер-министр РК потребовал не срывать сроков реализации инвестпроектов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на Инвестиционном штабе заявил, что в регионах перенесены сроки реализации инвестпроектов. Он потребовал не затягивать сроки, решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме, сообщает Zakon.kz.

Смаилов указал, что Министерством промышленности и строительства должна проводиться более активная координационная работа в этом направлении.



"Только утверждением дорожной карты все вопросы не решить. Нужно следить за тем, как реализуются эти проекты, какие проблемы на местах не решаются, и со своей стороны помогать акимам. Вы утверждаете дорожную карту и думаете, что все проблемы решили? Это просто бюрократия! Нельзя говорить о том, что вопросы решены, пока не реализованы инвестпроекты и нет результата", – сказал Алихан Смаилов.

Переходя к регионам, премьер-министр отметил, что в Актюбинской области наблюдается снижение инвестиций в обрабатывающую отрасль. Также по 5 проектам перенесены сроки на более поздний период.

В Акмолинской области объем инвестиций за 9 месяцев также снизился.

Наряду с этим в Мангистауской области по 10 проектам также перенесены сроки реализации.

Премьер-министр подчеркнул, что регионам нужно проявлять более активную позицию в вопросах реализации инвестпроектов, так как благодаря им появляются новые рабочие места и улучшаются экономические показатели в целом.

"В случае возникновения сложностей акиматы взяли за правило переносить сроки реализации проектов либо вовсе отказываться от них. Хотя должны решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме", – отметил Алихан Смаилов.

При этом, по его словам, есть регионы, где объемы инвестиций растут, а успешные проекты уже приносят пользу. В частности, это Туркестанская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, область Жетісу и Астане.

"Все инструменты и механизмы предусмотрены. Акимам надо их правильно и активно реализовать на местах", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее в сентябре этого года Премьер-министр раскритиковал работу акиматов и государственных органов в работе по привлечению инвестиций. "Нам нужно, чтобы план был выполнен в этом году, а не в следующем. Если инвестиции будут привлечены в этом году, то мы увидим результат уже в следующем. А если вопрос по ним решится в следующем году, то результаты будут только через два года. Кто это будет ждать? Людям сейчас нужны результаты. Рабочие места нужны сейчас", - сказал глава Кабмина тогда.