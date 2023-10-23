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Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

zakon.kz Фото: zakon.kz
Глава государства принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад о ситуации на финансовом рынке, мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о разработке законопроекта по урегулированию неплатежеспособных банков для ужесточения ответственности акционеров банков и ограничению государственной поддержки. Планируется введение законодательного запрета на выплату дивидендов и бонусов руководителям банков до полного погашения средств государственной поддержки.

Председатель Агентства сообщила о стабильности банковского сектора и росте всех финансовых показателей. С начала года активы банков выросли на 4,8% или до 46,7 трлн тенге. Кредитование экономики увеличилось на 11,5% или до 25,4 трлн тенге, в том числе кредиты МСБ – на 9,0% или до 6,6 трлн тенге.

В целях реализации поручения Президента по стимулированию кредитования бизнеса разработаны новые пруденциальные меры по капиталу, ликвидности и залоговой политике банков, а также повышению кредитной активности иностранных дочерних банков. Планируется либерализация требований для вхождения иностранных инвесторов в банковский сектор.

Агентством разработаны и внесены в Парламент законопроекты по продаже стрессовых активов через цифровые платформы, снижению закредитованности населения и установлению единой ставки по всем микрокредитам, ужесточению требований к коллекторской деятельности, противодействию финансовому мошенничеству.

Главе государства было доложено, что в рамках надзорной деятельности по итогам проверок прекращена деятельность 29 микрофинансовых организаций и 14 коллекторских агентств, применено 90 надзорных мер, наложено 338 штрафов на 105,3 млн тенге.

По итогам встречи Глава государства поставил перед Агентством ряд задач по поддержанию финансовой стабильности, снижению закредитованности населения и усилению защиты потребителей финансовых услуг, стимулированию кредитования субъектов бизнеса.


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