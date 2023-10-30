Около 1,8 тысяч сайгаков в Казахстане подверглись отстрелу: депутаты усомнились в своем решении

Депутаты маслихата ЗКО опасаются, что приняли слишком поспешное решение по отстрелу сайгаков, передает Zakon.kz.

Депутат Нуртай Жумашев, выступая на сессии областного маслихата, выразил опасения по сложившейся ситуации с сайгаками, пишет издание "Мой ГОРОД".

"Кто стреляет сайгаков? Сколько бригад было задействовано? А сколько заведений принимают туши сайгаков на мясо? Какое количество уже отстреляно, сколько самцов и самок? Поступают ли деньги в бюджет от реализации мяса сайгаков? Сегодня стоит вопрос о сокращении численности сайгаков примерно на 200 тысяч голов. Однако мест, где должны принимать их мясо, недостаточно. Тем временем в социальных сетях публикуют фото и видео, на которых запечатлены туши убитых животных, находящихся в воде или на свалке", – сказал депутат.

Заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов доложил, что оператором назначили "Охотзоопром", им разрешили отстрелять 226 тысяч сайгаков.

"Первоначально регулирование численности сайгаков проводилось только методом запирания в корали (сетки). Две закупили у предпринимателей и каждая стоимостью по 15 млн тенге, а также дополнительные приспособления. Но содержание диких животных в них создавало трудности и не позволяло должным образом регулировать численность животных. Министерство экологии приняло решение использовать метод отстрела сайгаков в ночное время. Поэтому сейчас на территории Жангалинского, Казталовского и Жанибекского районов работают девять стрелковых бригад и две бригады с сеткой. Привлечено свыше 50 человек. Между ними и "Охотзоопромом" заключены договора, в которых четко прописаны обязанности сторон", – рассказал заместитель акима области.

По его словам, мясо принимают пять комбинатов: ИП "Саулетов", ИП "Кубеев", СХПК "Жалпактал", КХ "Асыл-Агро" и КХ "Жардем". Также идут переговоры с мясокомбинатом ТОО "Батыс-Нық" в Акжаикском районе.

"В настоящее время зафиксировано 2735 голов сайгаков. Из них задержано сетками 937 голов животных, методом отстрела – 1798 голов. Туши животных переданы на мясокомбинаты для последующей реализации населению. Утверждена приемная цена за тушу сайгака для мясокомбинатов – от 315 тенге за один килограмм. На рынке продается мясо сайгака от 900 до 1200 тенге за килограмм", – ответил Калияр Айтмухамбетов.

Рога вырезают сотрудники "Охотзоопрома". Они их маркируют, нумеруют и отправляют на хранение. Их уже 2 514 штук.

Айтмухамбетов проинформировал, что ведутся переговоры с китайскими инвесторами. Они предлагают построить на территории области питомник на 200 тысяч голов животных и завод по переработке рогов сайгака. Для реализации проекта подбирают земельный участок.

В сентябре сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С начала октября власти заявили, что отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже приняли решение их отстреливать.