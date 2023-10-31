Месторождение никеля и кобальта с запасами на 5,6 трлн тенге вернули в собственность Казахстана

Уникальное месторождение "Шевченковское" с запасами никеля и кобальта более чем на 5,6 трлн тенге в Костанайской области вернули в госсобственность в Казахстане. Его передали на баланс государства в рамках расследования уголовного дела в отношении Тимура Токтабаева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 31 октября, межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес по делу бывшего замминистра индустрии Тимура Токтабаева приговор 27 октября. Экс-вице-министра индустрии признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Госслужащий передал месторождения полезных ископаемых аффилированным лицам.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Токтабаева государству вернули месторождение "Шевченковское" в Костанайской области. Речь идет о крупных запасах никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн).

Токтабаева приговорили к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Его также лишили государственной награды "Ерен еңбегі үшін" и конфисковали у него дорогостоящее имущество:

земельный участок в Бостандыкском районе Алматы;

жилой дом в Алматы;

автомобиль Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC 2021 года выпуска;

автомобиль Bentley Bentayga V8 2021 года выпуска;

доли в 13 коммерческих организациях.

Приговор еще не вступил в законную силу.