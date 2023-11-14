Сильный ветер и туман: в в 11 областях РК объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на 15 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.



В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью в центре области порывы 15-20 м/с.



В районе Алкольских озер Жетысуская области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.



В Акмолинской области ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Кокшетау ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на востоке Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.



На большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный 15-20 м/с, днем на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный 15-20 м/с.



На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.