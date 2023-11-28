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Алматинцев предупредили об изменениях на дороге Медеу–Шымбулак

Алматинцев предупредили об изменениях на дороге Медеу–Шымбулак Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на автодороге Медеу–Шымбулак установили четыре камеры аппаратно-программного комплекса "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, они расположены на участке протяженностью 7 км от шлагбаума высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак".

"Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту. Фиксация нарушений ПДД начнется с 1 декабря 2023 года".Пресс-служба акимата Алматы
Алматинцев предупредили об изменениях на дороге Медеу–Шымбулак

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Стоит отметить, что всего в Алматы функционируют 7894 камеры АПК "Сергек". Они установлены в рамках реализации проекта "Государственное частное партнерство" в 2021 году.

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Алматы Медеу Шымбулак
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