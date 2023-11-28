Алматинцев предупредили об изменениях на дороге Медеу–Шымбулак
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на автодороге Медеу–Шымбулак установили четыре камеры аппаратно-программного комплекса "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч, сообщает Zakon.kz.
По данным городского акимата, они расположены на участке протяженностью 7 км от шлагбаума высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак".
"Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту. Фиксация нарушений ПДД начнется с 1 декабря 2023 года".Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Стоит отметить, что всего в Алматы функционируют 7894 камеры АПК "Сергек". Они установлены в рамках реализации проекта "Государственное частное партнерство" в 2021 году.
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