Эксперты предсказали голевую феерию в матче "МЮ" и "Баварии"

"Ман Юнайтед" в игре с "Баварией" нужна только победа, иначе про евровесну придется забыть. Смогут ли "красные дьяволы" сотворить чудо на "Олд Траффорд" – обсудим с экспертами Parimatch.

"Манчестер Юнайтед"

"Красных дьяволов" штормит из крайности в крайность. Еще в четверг они задавили "Челси" прессингом (2:1), а уже в субботу выдали абсолютно ужасную игру с "Борнмутом" (0:3) – подвела реализация, да и ошибок на контратаках хватало. В Лиге чемпионов ситуация и вовсе патовая: для евровесны нужна победа над Баварией" , а чтоб выйти из группы – еще и ничья "Копенгагена" и "Галатасарая".

Хоть "Юнайтед" и уступают "Баварии" в классе, они точно не будут "сидеть в автобусе" – надо забивать, другого выхода нет. И аналитики Parimatch считают, что голы от "дьяволов" в обоих таймах вполне вероятны. На это они дают коэффициент 4.40.

"Бавария"

Мюнхенцы на порядок стабильнее соперников, но и они в эти выходные учудили, разгромно уступив "Айнтрахту" (1:5). Как итог, от лидирующего "Байера" банда Тухеля отстает уже на 4 балла. Но в целом команда в порядке – хоть защита без де Лигта и хромает, в нападении феерит Харри Кейн.

Стиль "Баварии" – это прессинг с первых минут игры. А значит "ротен" с ходу пойдут в атаку на ворота "Юнайтед" и могут быстро забить. Эксперты дают 4.30 на то, что уже к 15-й минуте на счету "Баварии" будет минимум 1 гол.

Аналитика и прогноз

"Бавария" – явный фаворит, как по классу, так и по стабильности. Но они уже выход из группы Лиги чемпионов обеспечили, а "МЮ" победа нужна как воздух. Поэтому большого перевеса у мюнхенцев в матче нет – 2.39 против 2.70 у "красных дьяволов". А чего эксперты Parimatch явно ждут, так это обилия голов – в Лиге чемпионов обе команды забивать любят и умеют. Отсюда и мнение, что исход "тотал больше 4" — не такая уж фантастика. Он оценен аналитиками в 3.25.