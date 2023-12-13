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В области Улытау кардиоуслуги станут доступнее: о чем "Казахмыс" договорился с лучшими кардиологами страны

В области Улытау кардиоуслуги станут доступнее: о чем "Казахмыс" договорился с лучшими кардиологами страны Фото: "Казахмыс"
Председатель фонда UMC Юрий Пя вместе с экспертами из Национального научного кардиохирургического центра посетил область Улытау для обсуждения перспектив развития кардиологической службы.
Визит также стал возможностью для установления долгосрочного партнерства между организациями.

Председатель фонда Юрий Пя и "Казахмыс" подписали меморандум о сотрудничестве, благодаря которому кардиологические услуги станут доступнее для жителей Улытау. Об этом они договорились в ходе рабочей поездки в регион. Также ведущий кардиолог страны Юрий Пя предложил в будущем лично провести операцию на базе медицинского центра Жезказган. Это позволит повысит планку медицинского центра и всей области Улытау.
В области Улытау кардиоуслуги станут доступнее: о чем

Фото: "Казахмыс"

Во время визита делегаты ознакомились с работой медицинского центра, который летом 2023 года получил статус областного кардиологического центра. Центр оказывает помощь жителям всего региона.

Совместно с Управлением здравоохранения области были обсуждены перспективы развития интервенционной кардиологии и высокотехнологичных медицинских услуг. Юрий Пя выразил признательность и дал высокую оценку эффективности работы, уровню современного оборудования и профессионализму коллектива медицинского центра.

Председатель правления ННКЦ, лучший кардиолог страны Махаббат Бекбосынова прочитала лекции для кардиологов и врачей общей практики. Медицинские работники получили важную информацию и обменялись мнениями об особенностях ведения больных, клинических протоколов и решении организационных задач кардиологической службы.

Также кардиологи-интервенционисты получили возможность обсудить технические аспекты интервенций и сложные случаи с директором Клинического академического департамента интервенционной кардиологии Маратом Ариповым, заведующим отделением интервенционной аритмологии Нуралиновым и директором Центра передовых знаний Капышевым.

Работники медцентра, которые отвечают за организацию сестринского дела и медицинское оборудование, обменялись опытом и видением с коллегами из Астаны. Они проконсультировали девять трудных пациентов.
В области Улытау кардиоуслуги станут доступнее: о чем

Фото: "Казахмыс"

С 2018 года активно развивается сотрудничество между "Казахмыс" и фондом "Центр Сердца". Благодаря эффективному партнерству фонд реализовал значительное количество проектов, помогающих врачам Национального научного кардиохирургического центра в борьбе с сердечными заболеваниями. Эти проекты носят системный характер и направлены на развитие научной деятельности, повышение квалификации работников здравоохранения и улучшение инфраструктуры.

Организации совместно достигали хороших результатов и достижений. Например, 1 декабря этого года фонд "Центр Сердца" провел торжественную презентацию устройства для сохранения, длительной транспортировки и лечения донорских органов. Научный проект по созданию этого устройства был финансово поддержан корпорацией "Казахмыс".
В области Улытау кардиоуслуги станут доступнее: о чем

Фото: "Казахмыс"

Разработка, представленная на торжественном мероприятии, отличается уникальностью и обещает стать настоящим прорывом в медицине Казахстана и всего мира. За свой значительный вклад в развитие кардиохирургии и создание уникального устройства компания "Казахмыс" получила премию фонда Heart by Heart.

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