Экзотическое "рождественское дерево" впервые зацвело в Петропавловске в 40-градусные морозы

В Петропавловском ботаническом саду в самый мороз расцвела похутукава. Ее цветения ждали почти 30 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Стройное деревце скромно росло среди пальм и лиан Петропавловского ботанического сада с 2007 года. А началось все с семечки, причем единственной. Растение это настолько редкое и ценное для науки, что его семена пополнили мировой семенной фонд.

По международной программе обмена семенами, организованной Боннским ботаническим садом, семя потухукавы доставили в Петропавловский ботанический сад. Все эти годы оно росло, но ничем особенным не выделялось. Посетители экскурсий в оранжерее на него обращали внимание разве что из-за слегка бархатистых листьев зеленого, почти мятного цвета, которые окутывают ветви, словно кудри.

А после того, как в регионе установились затяжные сорокоградусные морозы, на скромной южанке появились потрясающие цветы.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Цветы ассоциируются с чем-то невероятным, космическим. Растет в основном на побережьях, в теплых странах. Помимо основного ствола, у растения со временем возникают воздушные корни, и они укрепляют береговые склоны. Эти цветы являются пищей для насекомых и мелких птиц. Посмотрите, какие они восхитительные. Цветет похутукава очень активно. Рядом с цветками – гроздья новых бутонов, которые вот-вот распустятся", - сказал Артур Рязапов, руководитель Петропавловского ботанического сада.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

С цветущей красавицей, оказывается, связано немало интересного. На родине, на островах Новой Зеландии, это дерево называли "железным". Все потому, что древесина у него настолько крепкая, что сравнима с металлом. Из нее изготавливали каноэ и оружие.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Похутукаву еще называют "рождественское дерево". Первые переселенцы из Старого света, из Европы, которые прибыли на территорию Австралии и Новой Зеландии, украшали этим растением дома в преддверии рождественских праздников.

"Период цветения этого экзотического растения совпадает с началом Рождества. Если у нас сейчас рассвет зимы, то в южном полушарии начинается весна. Поэтому там уже начинают цвести растения". Равиль Рязапов

А самой интригующей историей, связанной с этим удивительным деревцем, пожалуй, является легенда о параллельных мирах.





Древний народ маори, который населял острова Новой Зеландии, верил в то, что похутукава растет именно там, где находится граница параллельных миров. А чтобы перейти из одного мира в другой, по легенде, следовало пройтись по воздушным корням мистического растения.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Отметим, что единственный экземпляр растения похутукавы, который растет в городском Ботсаду, еще слишком молод и не пустил воздушные корни. Закончится ли обильное цветение деревца семенами и смогут ли они созреть, чтобы в саду смогли вырастить новые похутукавы, неизвестно – это вопрос времени.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Но в чем биологи сада точно уверены, так это в том, что массовое цветение растения связано с его стрессом в морозы.

"В этом году морозная зима, температура в ботаническом саду упала, несмотря на то, что мы поддерживаем климат калориферами. Поэтому растение и отреагировало столь бурным цветением. Для него это похолодание стало стрессом. А растения зачастую расцветают не от благополучных условий, а когда ощущают некоторое стеснение, то есть стресс. Например, корни заполнили посадочный горшок, или снижение привычной температуры окружающей среды". Артур Рязапов

При этом морозный стресс, подаривший Петропавловскому ботаническому саду и всем его гостям ошеломительную красоту, для самой красавицы, уверены эксперты, ничем плохим не грозит. Более того, в саду надеются собрать семена и размножить экзотическое деревце.