Водозабор построили в одном из районов Акмолинской области

В поселке Жаксы Жаксынского района Акмолинской области построили скважинный водозабор и водовод, торжественная церемония открытия объекта прошло в насосной станции на озере Белагаш, сообщает Zakon.kz.

Инициаторами и исполнителями масштабного проекта выступили ГУ отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района. В презентации приняли участие аким района, его заместители, руководители государственных учреждений, члены общественного совета, лидеры общественного мнения, депутаты и председатель маслихата.

"Мы все ждали этого с нетерпением, ведь с сегодняшнего дня у нас будет качественная чистая питьевая вода. В 2020 году из средств районного бюджета были предусмотрены средства на разработку ПСД "Строительство скважинного водозабора и водовода в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области". В 2019 году в городе Нур-Султан проведено заседание государственной комиссии по экспертизе недр, на котором был утвержден протокол запасов воды с указанием скважин удовлетворяющих заявленной суточной потребностью объема и качества воды для ряда населенных пунктов района, в том числе для села Жаксы. От чистого сердца хочу поблагодарить порядочных подрядчиков за оперативно проведенные строительные работы", – поздравила аким Жаксынского района Алмагуль Кадралина.

Фото: пресс служба акимата Жаксынского района

Сообщается, что в декабре 2020 года было получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. Строительство, которое началось в 2022 году, сегодня завершилось. Как сообщили авторы проекта, всего предусмотрено 3 площадки скважинного водозабора, одна площадка водопроводных сооружений на которой расположен комплексный блок-модуль очистки воды с накопителем. Далее после фильтрации через существующий водовод чистая вода подается на насосную станцию второго подъема в селе Жаксы, далее в разводящую поселковую сеть доходит до потребителей.

"Проектом предусмотрено бурение 4-х скважин, укладка водовода общей протяженностью порядка 10 500 м, строительство площадки водозаборных сооружений, насосной станции, строительство линии электропередач общей протяженностью порядка 10 500 м. На сегодняшний день все виды работ завершены, объект готовится к приемки в эксплуатацию", – сообщили в районном акимате.

Стало известно, что 2018 году ГУ "Управление строительства Акмолинской области" были проведены конкурсные процедуры для поисково-разведочных работ по обеспечению запасами подземных вод сел Жаксы, Беловодское, Моховое, Калининское Жаксынского района Акмолинской области. По итогам конкурса победителем было определено АО "Кокшетаугидрогеология". В период с июня 2018 года по декабрь 2019 года АО "Кокшетаугидрогеология" проведены работы по разведке подземных вод в вышеуказанных населенных пунктах.

"Несмотря на определенные улучшения в обеспечении качественной питьевой водой жителей сел района за прошедшее десятилетие, на сегодняшний день ряд населенных пунктов района потребляют некачественную воду. В рамках программы "Развитие регионов" работа по устранению данной проблемы ведется местными исполнительными органами. Согласно разработанной "Дорожной карте" по обеспечению качественной питьевой водой жителей сел Жаксынского района до 2023 года поставлены задачи для ее реализации", – акцентировали в акимате Жаксынского района.

Благодаря государственной программе сельчане могут пользоваться долгожданной чистой питьевой водой. Стоит отметить, что теперь свыше 5 тыс. человек будут потреблять качественную воду для питья и хозяйственно-бытовых нужд.

Алма Байгужина