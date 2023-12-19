Как устроена сегодня пенсионная система Казахстана, каким образом получают выплаты казахстанцы и почему важно начать накапливать пенсию как можно раньше, в материале Zakon.kz

На сегодняшний день у многих граждан все еще существуют сомнения по поводу важности пенсионных накоплений и связанные с этим различные стереотипы. Однако с переходом страны на накопительную систему, которая произошла еще в 1998 году, у граждан появилась необходимость изменить свое отношение к пенсии и рассматривать ее не просто как неопределенный доход, который они будут получать после завершения трудовой деятельности, а в некоторой степени как инвестиционный инструмент, который способен обеспечить достойный уровень жизни в старости.

Подробнее об этом и других вопросах рассказали специалисты Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в рамках семинара "Школа финансовой журналистики в области пенсионного обеспечения".

Большинство казахстанцев рассчитывают на пенсии

По данным социологического опроса ЕНПФ, 64% казахстанцев ожидают, что пенсионные выплаты станут основным источником их доходов в пенсионном возрасте.

"Это показывает, насколько пенсионные выплаты важны для населения. Поэтому самым большим вопросом для любого государства является то, каким образом обеспечить адекватное финансирование жизни неработающих граждан. Задаваясь таким вопросом, в первую очередь необходимо посмотреть, для кого будет выстраиваться система пенсионного обеспечения, какая демографическая структура присутствует в стране", – рассказала начальник Управления стратегического развития АО "ЕНПФ" Камиля Фазылова.

Прежде всего для этого необходимо оценить такие понятия, как ожидаемая продолжительность жизни и демографическое старение населения.

Так, ожидаемая продолжительность жизни измеряется для каждого возраста отдельно. В классическом понимании это средний возраст, до которого доживают новорожденные жители страны. В Казахстане она составляет 74 года, при этом для мужчин этот показатель равен 70 годам, для женщин – 78.

"Очень высокий уровень смертности отмечается в младенчестве и в молодые годы. Если человек доживает до пенсионного возраста, то здесь другая продолжительность жизни, которая составляет 17-18 лет. В среднем те лица, которые достигли пенсионного возраста, в Казахстане в среднем живут до 80 лет". Камиля Фазылова

Другое ключевое понятие – демографическое старение населения. Эксперты ООН считают нацию стареющей, если доля населения старше 60 лет превышает 7%. Ожидается, что в Казахстане к 2050 году будет наблюдаться высокий уровень демографической старости согласно шкале демографического старения. По прогнозам, доля людей в возрасте 60 лет и старше достигнет 16,6%, что относится к высокому уровню демографической старости. Таким образом, к 2050 году в среднем каждый шестой казахстанец будет находиться в возрасте 60 лет или старше.

За счет чего это происходит?

В 90-е годы прошлого века происходило становление страны, поэтому в этот период снизился уровень рождаемости. То есть численность нового поколения, которое родилось в 90-х, значительно сократилась по сравнению с прошлыми поколениями.

Начиная с 2000 годов экономика стала стабилизироваться и коэффициенты рождаемости возобновились. Таким образом, ожидается, что в 2050 году поколению людей, рожденных в 90 годах и начале двухтысячных, будет от 45 до 55 лет.

"Но малочисленная когорта даже при высоких коэффициентах рождаемости и возросшей экономике не может дать довольно многочисленное потомство. В группу трудоспособного возраста от 25 до 65 лет придет меньшее количество людей. У нас будет меньшее население, которое трудится и создает блага для общества". Камиля Фазылова

Таким образом, будет меняться соотношение между людьми в пенсионном возрасте и трудоспособным населением. Сегодня этот коэффициент составляет почти 6 человек на одного пенсионера, к 2050 году он снизится до 4 человек к одному пенсионеру.

Следует отметить, что старение населения – глобальный тренд. В некоторых странах вышеупомянутый показатель в будущем составит 1 к 1, или 1 к 1,5. Наибольший уровень старения прогнозируется в США, Южной Америке, Европе, России, Азии, Австралии. В меньшей степени процессы старения населения происходят в странах Африки и на Ближнем Востоке.

"Как же правильно выстроить систему финансирования пенсионного возраста за счет людей трудоспособного возраста? В мире определяют два основных типа пенсионной системы – распределительный и накопительный. Здесь принципиальным отличием является механизм финансирования". Камиля Фазылова

Различия пенсионных систем

Так, распределительный тип – это коллективная система финансирования пенсий, которая осуществляется за счет налоговых и социальных отчислений всех работающих граждан. Считается, что такая система эффективна, если соотношение числа пенсионеров к числу работающего населения составляет как минимум 1 к 5.

"Здесь надо понимать, что есть население трудоспособного возраста и есть люди, которые действительно работают, имеют формальную занятость и уплачивают все необходимые налоги. Также есть теневая экономика, где люди в трудоспособном возрасте официально нигде не зарегистрированы и налоги нигде никакие не платят. Соответственно, на финансирование жизни пенсионеров не поступают никакие средства от теневой экономики". Камиля Фазылова

Если на сегодняшний день в Казахстане соотношение трудоспособного населения и лиц пенсионного возраста шесть к одному, но с учетом теневой экономики показатели ниже – на одного пенсионера приходится только порядка 3-4 трудящихся.

В Казахстане каждый официально зарегистрированный работник отчисляет 10% дохода на пенсионный счет. Если взять за ориентир среднюю заработную плату в 350 тысяч тенге, и каждый работающий человек платил бы 35 тысяч тенге, то, скажем, с 5 человек сумма пенсионной выплаты составила бы 175 тысяч тенге. Получается, что пенсионер живет на 50% среднемесячной зарплаты в стране.

Это также называется коэффициентом замещения дохода. Один из ключевых показателей, который показывает отношение размера пенсионной выплаты к размеру прежнего трудового дохода. В мире есть несколько стандартов по этому коэффициенту, и самым распространенным является стандарт Международной организации труда, который устанавливает, что коэффициент замещения должен быть не ниже 40%. В странах ОЭСР ориентиром является уровень в 70%, пояснила Камиля Фазылова.

"Но что делать, когда население стареет и доля пенсионеров увеличивается? Когда на тех же 5 работающих приходится три пенсионера, и, соответственно, эти 175 тысяч нужно разделить на троих. На такую пенсию прожить уже сложно, так как это ниже всех существующих стандартов пенсионного обеспечения". Камиля Фазылова

По этой причине многие страны мира, включая Казахстан, стали переходить на накопительную модель пенсионного обеспечения.

"Накопительная пенсионная система является индивидуальной. Финансирование обеспечивается за счет личных пенсионных взносов самого работника. Отчисления происходят на протяжении всей трудовой жизни, всей карьеры. Чем дольше человек работает и выплачивает взносы и чем выше размер этих взносов, тем, соответственно, будет лучше жизнь на пенсии". Камиля Фазылова

Более того, чтобы взносы сохранялись и приумножались, эти деньги инвестируются и зарабатывается инвестиционный доход. Например, по данным ЕНПФ, пенсионные накопления, которые есть сегодня в системе, практически на 40% состоят из инвестдохода.

"Но наша система еще молодая, она до конца не сформировалась. Накопительная система в Казахстане была введена в 1998 году, сегодня ей 25 лет. Но полный трудовой цикл человека – это 40 лет. В странах, в которых система просуществовала уже 40 лет, например, Чили, доля инвестиционного дохода в накоплениях порядка 70 или даже 80%. Это говорит о том, что чем раньше начинаешь делать взносы, тем больше инвестиционного дохода будет на вашем счете к пенсионному возрасту", – добавила она.

То есть в накопительной системе демографические факторы никак не влияют на пенсионное будущее, поскольку человек, по сути, сам себе накапливает пенсию. В настоящее время, когда многие граждане являются самозанятыми или не осуществляют пенсионных отчислений, мало кто задумывается о долгосрочной перспективе. Однако следует учитывать, что в накопительной системе многое выстроено именно на дисциплине и сознательности самого человека.

Управление пенсионными активами

По состоянию на 1 ноября 2023 года в структуре портфеля преобладают ГЦБ Республики Казахстан 46%, они включают ГЦБ в тенге и валюте. В целом, доля слегка снижается.



"Значительную долю занимают облигации квазигосударственного сектора и инструменты БВУ РК, деньги денежного рынка, депозита, национального банка и прочие активы. Чуть более 30% инвестированы в иностранные активы. По динамике инвестиционных активов с марта 2014 объем пенсионных активов заметно вырос с 4 трлн тенге до 17,2 трлн тенге. Также повысилась доля валютная с 17% до 31%. В целом, ведется планомерная работа по поддержанию валютной доли". Главный специалист аналитики Департамента монетарных операций РК Аскар Смагулов

Работодатели идут в тенге

Новый проект "Национальный фонд – детям".

По состоянию на 1 октября 2023 года численность детей в возрасте до 18 лет составляет порядка 7 млн человек. Старт проекта – с 1 января 2024, деньги только на образование и улучшение жилищных условий. По проекту граждане до 18 лет являются участниками целевых требований. После достижения совершеннолетия они переходят в разряд получателей целевых накоплений. Также получателями могут быть законные представители либо наследники получатели. По этой программе 50% дохода Нацфонда будет распределяться между всеми детьми всех возвратов до 18 лет. В целях нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода планируется определить доход на основе среднегодового значения за предыдущие 18 лет, и все средства будут накапливаться в долларах США.

"Для запуска данного проекта были разработаны поправки в законодательство РК. По достижении 18 лет на счете средства сохраняются на протяжении 10 лет. В случае, если они не были востребованы, то предлагается переводить их на добровольный пенсионный счет того же лица". Управляющий директор ЕНПФ по вопросу учета пенсионных накоплений Жанар Тулегенова

Есть понятие – уполномоченные операторы – это БВУ и Казпочта, которые будут осуществлять открытие и ведение банковских счетов для зачисления выплат целевых накоплений, которые будут зачисляться ЕНПФ. В Налоговом кодексе рассматриваются вопросы, чтобы исключить данные средства из налогооблагаемой базы, то есть данные средства не будут облагаться подоходным налогом.

Учитывая многолетний опыт ЕНПФ по реализации социальных проектов, был определен оператор проекта. Основные обязанности – это учет целевых активов накоплений, взаимодействие ЕНПФ с Министерством юстиции, Национальным банком и уполномоченными операторами. Также выплата целевых накоплений, предоставление сведений о сумме целевых требований, целевых накоплений и других отчетов. Перевод накоплений на индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных взносов.

Национальный банк по итогам аудита будет ежегодно направлять в ЕНПФ годовой отчет о формировании и использовании Национального фонда, который будет содержать информацию об общей сумме целевых требований. Это 50% от инвестиционного дохода, ставка усредненного инвестдохода за 18 лет и сумма дохода, которая была начислена на ранее сформированные целевые требования ЕНПФ. В свою очередь Министерство юстиции будет ежегодно предоставлять для сверки электронные списки участников целевых требований.

Участникам целевых требований, которые достигают 18 лет в текущем году, а также по умершим ЕНПФ будет направлять в Национальный банк заявку на перечисление целевых накоплений. Нацбанк в свою очередь в течение двух рабочих дней с даты получения заявки будет осуществлять перечисление денег на счета целевых активов. Суммы будут без права досрочного снятия.

Посмотреть информацию можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ на портале eGov. Каждый родитель сможет узнать информацию по своему ребенку. Для этого нужно посмотреть, зарегистрированы ли дети в системе, есть ли у них ИИН, прикреплены ли дети к родителям.