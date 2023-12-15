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Изменен график пропускного режима по дороге Медеу – Шымбулак

Алматы Фото: Zakon.kz
График изменен по просьбе предпринимателей, работающих на территории горнолыжного курорта. Пеший проход будет строго запрещен, сообщает Zakon.kz.

С 16 декабря въезд разрешен до 09:00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00 для водителей электромобилей, такси и специального транспорта технических служб.

Пеший проход строго запрещен, он будет доступен только по студенческой тропе.

В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет.

Ограничение движения установлено в связи с комплексными работами по ликвидации последствий камнепада на склонах гор "Мохнатка" и "Горельник".

С 25 октября текущего года по настоящий день проводятся работы по очистке пазух (барьеров) и укреплению склонов с применением буровых установок. Вдоль дороги будет построена ливневая канализация. Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года.

В конце ноября алматинцев предупредили об изменениях на дороге Медеу – Шымбулак. На участке установили четыре камеры аппаратно-программного комплекса "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч.

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