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Стала известна стоимость строительства АЭС в Казахстане

zakon.kz Фото: zakon.kz
Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал Zakon.kz, во сколько обойдется строительство АЭС в Казахстане.

По его словам, стоимость строительства первой станции составит 10-15 млрд долларов.


"Источники финансирования сейчас прорабатываются. В основном, это международное финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства. Соответственно, там есть свои условия".Тимур Жантикин

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