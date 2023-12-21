Стала известна стоимость строительства АЭС в Казахстане
Фото: zakon.kz
Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал Zakon.kz, во сколько обойдется строительство АЭС в Казахстане.
По его словам, стоимость строительства первой станции составит 10-15 млрд долларов.
"Источники финансирования сейчас прорабатываются. В основном, это международное финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства. Соответственно, там есть свои условия".Тимур Жантикин
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