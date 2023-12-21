Стала известна стоимость строительства АЭС в Казахстане

Фото: zakon.kz

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал Zakon.kz, во сколько обойдется строительство АЭС в Казахстане.

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