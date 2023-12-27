Повышение минимальной зарплаты, тарифы на комуслуги, проверка операторов связи – итоги дня

С 1 января казахстанцам повысят минимальную зарплату. Начато расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline. Будут повышены тарифы на коммунальные услуги во всех сферах. Главные новости за 27 декабря – в подборке Zakon.kz.

Казахстанцам повысят минимальную зарплату

С 1 января 2024 года в целях реализации поручения главы государства размер минимальной заработной платы в Казахстане будет увеличен с 70 000 до 85 000 тенге. В первую очередь, как уточнили в Минтруда, повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тыс. бюджетников.

В 2024 году вырастут тарифы на коммунальные услуги

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 27 декабря рассказал о повышении стоимости коммунальных услуг в 2024 году. Министр отметил, что часть общественных слушаний по вопросам повышения тарифов уже успели провести. В первую очередь это касалось регионов, где коммунальная инфраструктура сильно изношена. Повышение тарифов произойдет во всех сферах, но поэтапно.

В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline

Агентство по защите и развитию конкуренции в рамках рассмотрения обращений абонентов о повышении цен в 2023 году проанализировало условия тарифных планов и динамику изменения цен на услуги сотовой связи. Установлено, что в текущем году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7% до 57,3%. При этом ведомство не нашло оснований для повышения стоимости сотовой связи.

Участникам алматинской ОПГ дали тюремные сроки за ущерб на 5 млрд тенге



Суд в Алматы вынес приговор пяти членам организованной преступной группы, которая незаконно обналичивала денежные средства и помогала частным фирмам уклоняться от налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур. Как сообщили в пресс-службе АФМ 27 декабря, департамент ведомства по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пятерых членов группировки, которая незаконно обналичивала денежные средства и помогала коммерческим фирмам уклоняться от налогов.

Глава Минфина о всеобщем декларировании

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 27 декабря 2023 года ответил на критику казахстанцев в адрес планов по введению всеобщего декларирования. Ерулан Жамаубаев напомнил, что платить налоги – это обязанность каждого гражданина. Министр отметил, что всеобщее декларирование помогает государству выявлять те резервы, которые не поступают в бюджет страны в виде налогов.

Насмерть замерзли бабушка с внучкой в Костанайской области

На окраине села в Костанайской области нашли тела женщины и ребенка. Их поисками более суток занимались полицейские и волонтеры. 68-летняя женщина и 11-летняя девочка были объявлены в розыск 26 декабря 2023 года после того, как утром вышли из поселка Степное и не вернулись домой. Они планировали уехать в Костанай за продуктами.

Микрокредиты фермерам в малых городах и селах будут выдавать по-новому

Министр сельского хозяйства РК своим приказом №443 утвердил правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства 27 декабря, микрокредиты фермерам будут предоставлять с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности и целевого использования. Тем претендентам на кредиты, которые ранее уже оформляли такие займы и полностью их погасили, максимальную сумму микрокредита увеличат до 8000 МРП. Выдавать займы будут за счет тех средств, которые вернули другие участники программы, но не ранее половины от максимального срока микрокредита.

В Бурабае в ДТП разбились восемь машин

На 255 км трассы в направлении Астаны 31-летний водитель, управляя КАМАЗом с прицепом, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил столкновение с движущейся впереди Toyota Camry. В результате столкновения получили механические повреждения еще три КАМАЗа и три легковушки. В результате столкновения с различными травмами на машинах скорой помощи доставлены в приемный покой два пассажира легкового авто и водитель КАМАЗа.

Спикер Мажилиса перечислил самые важные законы года

На заключительном пленарном заседании Мажилиса спикер Ерлан Кошанов подвел итоги работы депутатов за 2023 год. Уходящий год ознаменовался обновлением Парламента. В Мажилис избрали представителей шести политических партий и депутатов по одномандатным округам от всех регионов. Всего с начала сессии в работе палаты находились 106 законопроектов. Депутаты приняли и направили в Сенат 35 законов, 26 из которых уже подписал президент.

На востоке Казахстана задержан религиозный радикал

Комитет национальной безопасности заявил о задержании 18-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в пропаганде терроризма. По информации комитета, в ходе следственных действий по месту жительства изъята религиозная литература. Стоит отметить, что задержанного ранее неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, могущих привести к его уголовному преследованию.

В мире

Двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане были объявлены персонами нон-грата, им дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Посол Франции в Баку Анн Буайон была приглашена 26 декабря в МИД, где "до ее сведения было доведено, что двое сотрудников посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года". Причин такого решения в азербайджанском МИДе не называли, отметив только, что послу была вручена "нота с требованием, чтобы эти дипломаты в течение 48 часов покинули территорию Азербайджана".

В США вступил в силу запрет на продажу нескольких линеек популярных Apple Watch, который мировой яблочный гигант пытается обжаловать в срочном порядке. В минувший вторник, 26 декабря, в США вступил в силу запрет на продажу ряда дорогих моделей часов от яблочного бренда, выпускавшихся с 2020 года. В том числе под запрет попали новые модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Судебное решение было принято на основании жалобы компании Masimo, занимающейся технологиями медицинского мониторинг.



Индийская погранслужба пытается справиться с огромным количеством дронов из Пакистана, которые переправляют через границу между странами наркотики и оружие. "Нашествие" пакистанских дронов существенно усугубило наркотический кризис в штате Пенджаб. По данным пограничной службы Индии, на границе перехватили уже 90 беспилотников из Пакистана, и число сбитых дронов растет с каждым месяцем. Некоторые аппараты удалось ликвидировать лишь после того, как они успели проникнуть на 12 км вглубь индийской территории. Чаще всего пакистанские дроны переправляют в Индию опиум и героин из Афганистана, но некоторые также используют для транспортировки оружия – пистолетов и автоматов китайского производства. Для переброски контрабанды через границу пакистанцы применяют 2,5-метровые беспилотники-гекзакоптеры, которые оборудованы камерами с высоким разрешением.

Спорт

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел отчетную встречу с населением главного мегаполиса страны. Спортивный функционер республики выступил с докладом, в котором рассказал о текущей деятельности министерства, реформах в сфере туризма и спорта. В частности, объявлено о завершении строительства трех физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах Алатау, Зердели и Жас-Канат.

15-летний казахстанский шахматист Ернур Амангельды сенсационно сыграл партию по рапиду с российским гроссмейстером Яном Непомнящим во время Чемпионата мира в Узбекистане. Встреча юного казахстанского шахматиста, который занимает 2012 строчку рейтинга, с вице-чемпионом мира по шахматам Яном Непомнящим завершилась ничьей. При этом, Ернур Амангельды играл черными.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о переходе из "Динамо" (Батуми) 26-летнего полузащитника сборной Грузии Гиорги Зарии. Контракт грузинского игрока с алматинским коллективом рассчитан до конца 2025 года. Последние три года Зария защищал цвета "Динамо" из Батуми. В этом году он отыграл в составе этой команды 39 матчей, в которых забил девять мячей и выполнил пять голевых передач. Тем самым он помог своей команде завоевать золотые медали.

Португальский форвард клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду вернул себе лидерство в гонке лучших бомбардиров 2023 года, забив два гола в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада". 38-летний нападающий "Аль-Насра" удачно использовал два пенальти. Его команда выиграла со счетом 5:2 в гостевой встрече с коллективом, за который выступает француз Карим Бензема.