Где пройдет новогодний салют в столице
Фото: pixabay
Аким столичного района Есиль Серик Балжанов рассказал, где пройдет новогодний салют в Астане, сообщает Zakon.kz.
На брифинге он отметил, что фейерверк точно будет, сейчас определяют конкретное место.
"Но планируем, где главная елка находится на EXPO, в том районе будет".Серик Балжанов
В Алматы в новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады, по завершении которого будет запущен праздничный фейерверк.
Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Рамиль Камалов на брифинге в СЦК 21 декабря рассказал о том, как обеспечат противопожарную безопасность во время новогодних праздников.
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