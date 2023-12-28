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Где пройдет новогодний салют в столице

Казахстан Астана салют Фото: pixabay
Аким столичного района Есиль Серик Балжанов рассказал, где пройдет новогодний салют в Астане, сообщает Zakon.kz.

На брифинге он отметил, что фейерверк точно будет, сейчас определяют конкретное место.

"Но планируем, где главная елка находится на EXPO, в том районе будет".Серик Балжанов

В Алматы в новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады, по завершении которого будет запущен праздничный фейерверк.

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Рамиль Камалов на брифинге в СЦК 21 декабря рассказал о том, как обеспечат противопожарную безопасность во время новогодних праздников.

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