Где пройдет новогодний салют в столице

Аким столичного района Есиль Серик Балжанов рассказал, где пройдет новогодний салют в Астане, сообщает Zakon.kz.

На брифинге он отметил, что фейерверк точно будет, сейчас определяют конкретное место.

"Но планируем, где главная елка находится на EXPO, в том районе будет". Серик Балжанов

В Алматы в новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады, по завершении которого будет запущен праздничный фейерверк.

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Рамиль Камалов на брифинге в СЦК 21 декабря рассказал о том, как обеспечат противопожарную безопасность во время новогодних праздников.