Дизайн-код Алматы утвердили депутаты маслихата

Сегодня, 29 декабря 2023 года, в Алматы состоялась очередная XIII сессия маслихата VIII созыва. Одним из важных решений, принятых в ходе сессии, стало утверждение депутатами дизайн-кода мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима города Аскар Амрин подчеркнул, что данный документ решает двойную задачу: сохранение уникального исторического облика и создание образа будущего мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям.

"В рамках разработки дизайн-кода проведен анализ международного опыта, организовано 15 проектных семинаров с экспертами, в рамках исследования "Анкета горожанина" получено более 13 тыс. анкет жителей нашего города. Более 40-50% респондентов – это алматинцы, живущие здесь с рождения", – отметил Аскар Амрин.

Внедрение дизайн-кода в городское пространство Алматы стало результатом обширных обсуждений и совместных усилий городского сообщества. Ранее депутаты озвучили ряд рекомендаций и предложений на заседании комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям, которые были внесены в проект после обсуждения с разработчиком. В частности, рассмотрена возможность корректировок при многочисленных обращениях граждан в первый год после введения нового дизайн-кода.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ответ на потребности горожан и предпринимателей аким города Ерболат Досаев поручил внедрять дизайн-код поэтапно. Переходный период обеспечит гибкую адаптацию к новым стандартам. Новые объекты будут поддерживать полный объем рекомендаций, в то время как для уже существующих объектов предусмотрен комплексный подход. Разработан сайт-сервис дизайн-кода, ставший центральной точкой для обмена информацией, ресурсами и опытом. Эта площадка станет важным инструментом для общественного диалога и совместной работы при внедрении дизайн-кода.

Дизайн-код представляет собой набор приложений, каждое из которых описывает отдельное направление. Таких приложений было шесть: наружная информация, навигация, уличная мебель, озеленение, фасады и ограждения. По поручению акима Алматы добавлено седьмое приложение по освещению городских объектов.

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В ходе сессии маслихата депутатами также утвержден новый состав избирательных комиссий Алматы по причине истечения срока полномочий действующих избирательных комиссий, который составляет пять лет.

Так, формирование нового состава избирательных комиссий начинается не позднее чем за два месяца и заканчивается не позднее чем за три дня до окончания срока полномочий избирательных комиссий 9 января 2024 года.

Рабочая группа маслихата тщательно рассмотрела предложенные документы и проверила кандидатов на наличие ограничений. Учитывая опыт, профессиональное образование и навыки кандидатов, всего поступило 1872 предложения от трех политических партий и 2490 – от восьми общественных объединений.

По информации территориальной избирательной комиссии Алматы, избирательные комиссии состоят из 63 членов территориальных комиссий и 4299 членов участковых комиссий.

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О том, каким будет дизайн-код Алматы, можете узнать по ссылке.