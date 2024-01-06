Пожарные Павлодарской области вынесли 50-литровый газовый балон из горящего гаража
Фото: ДЧС Павлодарской области
6 января около 9 утра в селе Коянды изнутри горел гараж. Пожарным пришлось из охваченного пламенем помещения выносить газовый балон, сообщает Zakon.kz.
На территории частного дома горел пристроенный к дому гараж из шлакоблока на площади 15 м².
Огнеборцы ликвидировали Силами пожарных из гаража извлечен 1 газ баллон объемом 50 литров.
Ликвидировать пожар удалось примерно за 40 минут. Ущерб и причины устанавливаются.
Жительница поселка поблагодарила пожарных, которые героически вынесли балон, и пожелала здоровья, благополучия.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript