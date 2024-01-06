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Пожарные Павлодарской области вынесли 50-литровый газовый балон из горящего гаража

газовый балон Фото: ДЧС Павлодарской области
6 января около 9 утра в селе Коянды изнутри горел гараж. Пожарным пришлось из охваченного пламенем помещения выносить газовый балон, сообщает Zakon.kz.

На территории частного дома горел пристроенный к дому гараж из шлакоблока на площади 15 м².

Огнеборцы ликвидировали Силами пожарных из гаража извлечен 1 газ баллон объемом 50 литров.

Ликвидировать пожар удалось примерно за 40 минут. Ущерб и причины устанавливаются.


Жительница поселка поблагодарила пожарных, которые героически вынесли балон, и пожелала здоровья, благополучия.

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