Пожарные Павлодарской области вынесли 50-литровый газовый балон из горящего гаража

Фото: ДЧС Павлодарской области

6 января около 9 утра в селе Коянды изнутри горел гараж. Пожарным пришлось из охваченного пламенем помещения выносить газовый балон, сообщает Zakon.kz.

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