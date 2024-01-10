На пруду Терренкура в Алматы установили 50-метровую горку для катаний

На пруду зоны отдыха "Терренкур" устанавливают 50-метровую горку для зимних катаний на тюбингах. Проект "Снежная горка" является социальным, установка проводится за счет частных средств, сообщает Zakon.kz.

В сообщении городского акимата за 10 января 2024 года, для реализации объекта в осенний период вода из пруда была выкачана. После завершения зимнего сезона конструкция будет демонтирована.

"Главным отличием является расположение горки непосредственно в пруду, где отсутствует опасность непредсказуемой траектории спуска. Конструкция установлена под углом 20 градусов и поделена на 5 каналов, каждый из них будет огорожен специальными сетками. На финише также расположена сетка для торможения и специальные мягкие мешки". Пресс-служба акимата Алматы

Примечательно, что после катания отдыхающим не придется возвращать надувные баллоны самостоятельно – это сделает специальный фуникулер. При этом посетители будут находиться под присмотром инструкторов, прошедших обучение по технике безопасности.

Кроме того, на территории комплекса будет организована зона отдыха на террасе с установкой объектов общественного питания.

Открытие запланировано на 15 января.

"Стоимость аренды баллонов будет составлять 3 тыс. тенге в час. Разовое катание – 500 тенге. О графике работы будет сообщено дополнительно". Пресс-служба акимата Алматы

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