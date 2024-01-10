Жамбылские полицейские подводят итоги года: на 15% снизился уровень преступности в 2023 году

С начальником Департамента полиции Жамбылской области генерал-майором полиции Арманбеком Баймурзиным мы поговорили о том, каких результатов удалось добиться в минувшем году в борьбе с преступностью, в вопросах защиты законных прав и интересов граждан.

– Арманбек Хакимбекович, подводя итоги 2023 года, давайте сразу обозначим приоритеты на этот год.

– Для начала разрешите поздравить вас с Новым годом и пожелать творческих успехов, и чтобы у сайта было много читателей. Что касается вашего вопроса, то каждый год, несмотря на изменяющуюся обстановку, конечная цель у нас остается одна – профилактика и борьба с преступностью, качественное улучшение оперативно-розыскной и профилактической деятельности. Когда мы говорим о нашем департаменте, то стоит понимать, что это единая, мобильная и технически оснащенная структура.

По итогам 2022 года общее количество уголовных правонарушений снизилось на 8,3%, а в 2023 году снижение составило уже 15%.

В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 19,4%, правонарушений, совершенных в общественных местах (на 19%), в состоянии опьянения (на 8,6%), совершенных несовершеннолетними (на 28,1%), в группе лиц (на 13%), с применением оружия (53%).

Улучшилась раскрываемость убийств, преступлений против половой неприкосновенности, грабежей, хулиганств, краж и самых распространенных их видов: квартирных, карманных, сотовых телефонов, краж скота.

Если вкратце, то цифры говорят о стабильной криминогенной обстановке.

Фото: пресс-служба полиции Жамбылской области

В этом темпе мы будем работать и дальше. Министром внутренних дел РК поставлена задача по формированию полноценной системы предупреждения преступности с внедрением проблемно-ориентированного подхода. Акцент сейчас делается на открытое общение с гражданами, личностное развитие сотрудников, укрепление принципа меритократии и повышение морально-психологического климата среди личного состава.

– Какой эффект на работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий оказывает внедрение новых технологий и цифровизация?

– Мы поэтапно развиваем цифровизацию полицейской деятельности. Это дает возможности и для профилактики правонарушений, и для более оперативного раскрытия преступлений.

Наш департамент оснащен передовыми технологиями. К примеру, в Центре оперативного управления ДП установлена программа "Брифкам" с функцией аналитики, что помогает в повседневной работе сотрудникам.

На автобане "Западная Европа – Западный Китай" патрулируют 25 экипажей, фиксирующих нарушения ПДД в автоматическом режиме.

На сегодняшний день на участках республиканских трасс, где чаще всего происходят аварии, установлено 22 единицы АПК "Автоураган", задействовано 25 единиц мобильных комплексов "Аркан" и "АвтоСканнар", а в городе установлены 48 постов АПК "Сергек". Для контроля за дорожной безопасностью по области в целом используется 420 камер. Также были закуплены 25 электрокаров для городского батальона патрульной полиции. Приобретение электрокаров – это веяние времени, и самое главное – бережное отношение к нашей экологии. По техническому обслуживанию электрокаров при расчетах получилась большая экономия бюджетных средств, по 600 тысяч на каждый автомобиль. В связи с тем, что не нужны ГСМ, а за счет отсутствия двигателя внутреннего сгорания и иных конструктивных особенностей нет необходимости дополнительных ремонтов и трат. К тому же электромобили быстро набирают скорость, что является преимуществом при погоне.

Нам удалось снизить на автодорогах области количество ДТП на 16,6%, пострадавших – на 13,5%, погибших граждан – на 1,4%. Но несмотря на снижение показателей, мы этому результату, если честно и правильно говорить, не рады. Потому что каждая цифра – это жизни и судьбы людей. Каждое ДТП – это горе каждой семьи.

Быстрое развитие автомобильной промышленности привело к тому, что сегодня в некоторых семьях по несколько автомобилей. Многие родители приобретают своим детям машины, но в то же время забывают воспитывать в них культуру вождения, а самое главное – вселять им чувство ответственности не только за себя, но и за других участников движения, ведь автомобиль – это источник повышенной опасности, и несоблюдение правил приводит к трагедиям. В теплое время года большую озабоченность представляют электросамокаты и скутеры, на которых молодые люди, не соблюдая ПДД, передвигаются по автодорогам города и области, подвергая себя и других опасности. Как итог, за год мы имеем 383 наезда на пешеходов.

Причем очень часто пешеходы нарушают правила перехода проезжей части. Много фактов, когда граждане, взрослые люди с детьми переходят дорогу с нарушением в неположенном месте. Какой пример мы подаем детям, которых сами должны научить переходить по правилам? Или очень распространенная ситуация, когда молодые мамы за рулем сажают маленьких детей на переднее сиденье, без детского кресла, и при этом еще умудряются разговаривать по телефону, управляя транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности.

Вообще, сегодняшняя наша встреча – это хороший мост для диалога в целом полиции области и населения. Хочется призвать автомобилистов и водителей, а также наших граждан соблюдать правила дорожного движения и напомнить всем, что их ждут дома, как говорится, лучше опоздать, чем не приехать вообще.

Говоря о цифровизации, хочу кратко остановиться на работе по борьбе с киберпреступностью. Учитывая, что преступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы, МВД запущен пилотный проект "Киберпол", в рамках которого в департаменте создана специальная следственно-оперативная группа для информирования, предупреждения и защиты жителей региона от уловок интернет-мошенников.

По итогам спецопераций, проведенных подразделением "Киберпол", задержан 61 профессиональный мошенник, из них 28 – жители других регионов, установлены 226 "дропперов" в иных регионах, через которых устанавливаются организаторы мошеннических схем. Всего с начала 2023 года зарегистрировано 211 фактов интернет-мошенничеств.

Несмотря на масштабы проводимой профилактической работы с населением, мошенникам удается обманывать наших граждан. Данная проблема поднята уже на государственном уровне, и для населения выпущен фильм под одноименным названием "Мошенники", который очень точно показывает и раскрывает их схемы действий. Департаментом в этом направлении тоже проводится работа. Подготовлено 45 видеороликов, которые рассылаются в соцсетях и мессенджерах, причем данные видеоматериалы рассылаются участковыми инспекторами полиции в домовые чаты на обслуживаемой территории. Также выпущено 110 тысяч памяток и буклетов, которые розданы у нас по области, и акцент мы сделали на старшее поколение, которое меньше всего пользуется соцсетями и привыкло к бумажному носителю и формату. Данная линия работы будет усилена и в 2024 году.

– Когда мы говорим о Жамбылской области, мы не можем обойти известную в стране и за ее пределами Шускую долину.

– Да, к сожалению, Шуская долина много лет остается источником проблем. В этом направлении стратегия и тактика борьбы становятся более гибкими, мы тесно сотрудничаем с гражданскими активистами и научной общественностью. Впервые за многие годы совместно с заведующим отделом Казахского НИИ защиты и карантина растений Е. Бадаевым и кандидатом экономических наук С. Кулмановым проработаны вопросы изучения эффективного уничтожения конопли с использованием гербицидов. Засоренность дикорастущей коноплей, по расчетам 1989 года, то есть со времен СССР, составляла свыше 138 тысяч гектаров, с тех пор по настоящее время исследования не проводились. При поддержке акимата области в 2023 году проведены исследования, и по результатам площадь засоренности составила 62 тысячи гектаров.

Департаментом осуществлен ряд мероприятий по пресечению заготовки, транспортировки и сбыта наркотических средств. За 2023 год выявлено 562 наркоправонарушения, изъято 5 тонн 837 кг наркотиков, из незаконного оборота изъято на 2 тонны 242 килограмма больше наркотических средств в сравнении с 2022 годом (2022 г. – 3 тонны 594 кг., 2023 г. – 5 тонн 837 кг).

На базе Департамента полиции функционирует телеграм бот "НаркоШектеуТараз", в рамках которого с момента функционирования (с 10.07.2023 г.) поступило 1587 обращения, из них 1388 – по интернет-сайтам, расположенным в интернет пространстве, по которым 922 заблокированы и 466 находятся на блокировании;

– Одна из злободневных тем, волнующих общество, – семейно-бытовые отношения.

– Вы правы, сейчас эта тема активно обсуждается и является одним из приоритетных направлений в работе ОВД. C 1 июля 2023 года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации правонарушений в семейно-бытовой сфере. В 2023 году выявлено 47 таких преступлений, а в 2022 году данный показатель составлял 38 фактов, статистически мы имеем рост регистрации на 23,7%. Но фактически данный рост обусловлен тем, что мы сами выявляли все эти преступления.

Полицейские не только выявляют правонарушителей, но и выясняют причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Принятыми мерами по статье 73 КоАП РК за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечено к ответственности 1670 лиц. По статье 461 Кодекса КоАП (нарушение защитного предписания) привлечено 160 лиц (2022 г. – 129), из них 74 подвергнуты административному аресту.

За невыполнение особых требований к поведению, установленных судом, 98 лиц (2022 г. – 102) привлечены к административной ответственности по статье 669 КоАП РК.

В 2023 году в кризисные центры поместили 68 женщин со 165 детьми. В центр "Ана үйі" направлены 23 женщины с 23 детьми.

Еще один немаловажный вопрос, который стоит на ежедневном контроле, – профилактика правонарушений среди подростков и защита их прав.

В прошлом году инспекторами по делам несовершеннолетних в результате проведенных рейдовых и профилактических мероприятий за совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлено 7602 подростка. Это говорит о том, что родители не уделяют должного внимания своим детям и оставляют их бесконтрольными. Нередки случаи, когда несовершеннолетние больше доверяют свои переживания и проблемы нашим сотрудникам ювенальной полиции, нежели своим родным и близким.

– И напоследок хочу затронуть тему доверительных отношений полиции и народа.

– Здесь я хочу отметить роль сервисной модели полиции, основной целью которой является оказание качественных услуг и выстраивание доверительных отношений с населением. В рамках реализации данной программы мной и начальниками РОП на постоянной основе проводится прием граждан. В прошлом году лично я принял 423 гражданина, а руководители районных отделов полиции – 1329. Большая часть обращений нашли положительное решение. Эти встречи помогают вовремя реагировать на критику и устранять недоработки.

– Уважаемый Арманбек Хакимбекович, благодарю Вас за интересную беседу. Желаю успехов Вам и всем сотрудникам полиции.