Из-за непогоды на автодорогах в трех областях Казахстана ограничили движение

Фото: pxhere

По состоянию на 17:00 16 января, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта на автодорогах республиканского значения в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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