Ветер, туман и гололед: в ряде областей Казахстана объявлено штормовое прдупреждение
В Кызылординской области ожидается восточный ветер c порывами до 15-20 м/с.
На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ожидается туман.
На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юге области туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гололед. Ветер до 18 м/с.
На западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается туман. Порывы ветра до 15 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман.
На севере Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в горных и предгорных районах области туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. Шымкент: ночью и утром ожидается туман. Туркестан: ожидается ветер до 15-20 м/с.
На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Порывы ветра в районе Алакольских озер до 23-28 м/с.
Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Порывы ветра до 15 м/с.
- С 21.00 часов 20 января до 21.00 часа 21 января по г. г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
- С 21.00 часов 20 января до 21.00 часа 21 января по г. Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.