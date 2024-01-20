Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ветер, туман и гололед: в ряде областей Казахстана объявлено штормовое прдупреждение

"Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана на 21 января. По прогнозам синоптиков, в ряде областей ожидается ветер, гололед и туман, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области ожидается восточный ветер c порывами до 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юге области туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гололед. Ветер до 18 м/с.

На западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается туман. Порывы ветра до 15 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман.

На севере Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в горных и предгорных районах области туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. Шымкент: ночью и утром ожидается туман. Туркестан: ожидается ветер до 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Порывы ветра в районе Алакольских озер до 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Порывы ветра до 15 м/с.

  • С 21.00 часов 20 января до 21.00 часа 21 января по г. г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
  • С 21.00 часов 20 января до 21.00 часа 21 января по г. Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Читайте также

АЗРК: Казахтелеком заключил антиконкурентное соглашение с оператором связи
АЗРК: Казахтелеком заключил антиконкурентное соглашение с оператором связи
в Алматы выпало 8 см снега
Снег высотой до 8 см: Алматы усиленно чистят коммунальные службы
МЧС
178 вызовов поступило на линию МЧС за сутки
Мухит Турсынали
Казгидромет Погода
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
город засыплет снегом
Погода в Алматы на 7 дней: в выходные город засыплет снегом, но с началом недели ожидается потепление
Сбылась мечта: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго
Bravo, bravisimo: как Димаш Кудайберген спел с легендарным Пласидо Доминго
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: