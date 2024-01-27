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Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 28 января

"Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана на 28 января. По прогнозам синоптиков, на большей части республики будет туман и сильные порывы ветра, сообщает Zakon.kz.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Мангистауской области ожидается гололед.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Порывы ветра до 23 м/с.

В Шымкенте и Туркестане ночью ожидается туман. Порывы ветра в обеих городах до 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20м/с.

В центре, на юге Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с. В Кызылорде ветер – 15 м/с.

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

С 21.00 часов 27 января до 21.00 часа 28 января по г. г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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