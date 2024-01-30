Тайник с автоматами, пистолетами и гранатами нашли в Алматы
Фото: пресс-служба КНБ РК
24 января 2024 года Комитетом национальной безопасности в Алматы обнаружен схрон с арсеналом оружия, сообщает Zakon.kz.
Как сказано в распространяемом сообщении, изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы "Калашникова", пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра.
Фото: пресс-служба КНБ РК
"По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время "январских событий".Пресс-служба КНБ
Фото: пресс-служба КНБ РК
Проводится досудебное расследование.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Ранее в КНБ заявили, что из Турции депортировали 22-летнего казахстанца, подозреваемого в участии в войне в Сирии.
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