Тайник с автоматами, пистолетами и гранатами нашли в Алматы

24 января 2024 года Комитетом национальной безопасности в Алматы обнаружен схрон с арсеналом оружия, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в распространяемом сообщении, изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы "Калашникова", пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время "январских событий". Пресс-служба КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Проводится досудебное расследование.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Ранее в КНБ заявили, что из Турции депортировали 22-летнего казахстанца, подозреваемого в участии в войне в Сирии.