Как отправлять денежные переводы и получать кешбэки

ForteBank выплачивает кешбэк в размере 0,1% от суммы перевода через сервис "Золотая корона" – для этого достаточно просто отправить деньги в мобильном приложении банка.





Такую программу лояльности и легкость переводов оценили клиенты – по статистике, в 2023 году каждый пятый перевод через систему "Золотая корона" на казахстанском рынке проходил через Forte.





Отправлять деньги онлайн не только выгодно, но и удобно. В прошлом году 61% переводов через систему "Золотая Корона" было проведено в мобильном приложении банка. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 58%, а в 2021 году – около четверти. Рост онлайн-переводов объясняется отсутствием необходимости посещать отделения банка, возможностью отправлять деньги в любое время и всего за несколько минут. Для этого в приложении нужно выбрать "Переводы", указав денежную систему "Золотая корона", страну, город, данные получателя и сумму получения. А получатель сам выберет, где ему получить деньги.





"Золотую корону" клиенты выбирают за возможность осуществлять мультивалютные переводы, скорость и удобство отправки и получения. Деньги можно отправить в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Армению и страны дальнего зарубежья. В большинство государств комиссия за отправку денег через Forte составляет 0,99% от суммы перевода, а по тенговым переводам действует нулевой тариф. Максимальная сумма до 10 000 долларов в месяц.