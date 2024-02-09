Как отправлять денежные переводы и получать кешбэки
Фото: ForteBank
ForteBank выплатил более 145 тыс. долларов в виде кешбэка в 2023 году за переводы через систему "Золотая корона". Рассказываем, как зарабатывать бонусы на денежных переводах.
ForteBank выплачивает кешбэк в размере 0,1% от суммы перевода через сервис "Золотая корона" – для этого достаточно просто отправить деньги в мобильном приложении банка.
Такую программу лояльности и легкость переводов оценили клиенты – по статистике, в 2023 году каждый пятый перевод через систему "Золотая корона" на казахстанском рынке проходил через Forte.
Отправлять деньги онлайн не только выгодно, но и удобно. В прошлом году 61% переводов через систему "Золотая Корона" было проведено в мобильном приложении банка. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 58%, а в 2021 году – около четверти. Рост онлайн-переводов объясняется отсутствием необходимости посещать отделения банка, возможностью отправлять деньги в любое время и всего за несколько минут. Для этого в приложении нужно выбрать "Переводы", указав денежную систему "Золотая корона", страну, город, данные получателя и сумму получения. А получатель сам выберет, где ему получить деньги.
"Золотую корону" клиенты выбирают за возможность осуществлять мультивалютные переводы, скорость и удобство отправки и получения. Деньги можно отправить в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Армению и страны дальнего зарубежья. В большинство государств комиссия за отправку денег через Forte составляет 0,99% от суммы перевода, а по тенговым переводам действует нулевой тариф. Максимальная сумма до 10 000 долларов в месяц.
"Сегодня моментальные переводы – неотъемлемая часть банковских операций. С их помощью можно отправить деньги своим близким, родным, друзьям как за рубеж, так и по Казахстану. В нашем приложении можно отправлять средства как по номеру телефона, счета или карты, так и через систему "Золотая корона". В месяц в среднем клиенты через нее совершали и получали 49 тыс. переводов, а средний чек составляет 330 тыс. тенге. Общий объем денежных средств за 2023 год составил 178,5 млрд тенге. Таким образом, доля Forte на рынке переводов по системе "Золотая корона" выросла на 5%, до 22%, в том числе за счет кешбэков и возможности переводить онлайн", – рассказала Асель Чегимбаева, директор направления Daily banking в ForteBank.
"Золотая корона" закрепила за собой статус самой популярной системы в Казахстане как по отправленным, так и полученным переводам. По данным Национального банка, в прошлом году на нее приходилось более 80% отправленных переводов и около половины полученных казахстанцами переводов в прошлом году.
"Золотая Корона" – сервис быстрых денежных переводов без открытия счета, который предоставляет услуги на территории России, в странах СНГ, Евросоюза и ряде других стран. Всего насчитывается более 50 стран, куда казахстанцы могут отправить деньги.
ForteBank входит в четверку казахстанских частных банков по активам с показателем в 3,4 трлн тенге. Ссудный портфель превышает 1,6 трлн тенге, а вклады клиентов – 2,3 трлн тенге.
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