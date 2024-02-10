В Кызылординской области оказана помощь задержавшимся в пути гражданам
В связи с этим в 20 километрах от города Аральска 12 инспекторов дорожной патрульной полиции работают на 6 машинах.
На сегодняшний день остановлено 584 грузовых, 13 пассажирских, 210 легковых автомобилей и около 1000 пассажиров, направляющихся в Актюбинскую область. При акимате района создан специальный штаб. Местные волонтеры, учреждения и предприниматели организуют бесплатное горячее питание для пассажиров. Женщины и дети были размещены в общежитии индустриально-технического колледжа районного центра. Медики проводят проверку состояния здоровья людей дважды в день.
Фото: акимат Кызылординской области
Фото: акимат Кызылординской области
Цены на продукты питания в комплексах придорожного обслуживания находятся на постоянном контроле местного акимата.
Фото: акимат Кызылординской области
Кроме того, с 7 февраля в районе населенного пункта Ойынды Казалинского района в комплексе "Мирас" было остановлено 135 грузовых автомобилей (фур) и 35 легковых автомобилей. В машинах около 200 человек. Сотрудники дорожной полиции пояснили, что дорога закрыта. Акимат района провел переговоры с руководством комплекса, пассажирам предоставлено питание по низким ценам. Также им бесплатно раздали лекарства, питьевую воду. Запасов продовольствия достаточно. Для пассажиров с детьми подготовлены бесплатные спальные места в гостинице комплекса, организовано дежурство.
В целом во всех районах области пассажирам оказывается необходимая помощь со стороны районных акиматов. Ситуация находится на непосредственном контроле акима области. После того, как метель утихнет и ситуация стабилизируется, машины продолжат свой путь во главе с сотрудниками дорожной полиции.
Фото: акимат Кызылординской области
"В связи с неблагоприятными погодными условиями просим воздержаться от выезда", - сообщили в акимате региона.
Участок трассы "Самара - Шымкент", прилегающий к Актюбинской области, открыли для легковых авто.
Сегодня, 10 февраля, в восьми регионах страны ввели ограничение на трассах из-за непогоды. Участок трассы "Самара – Шымкент" в Актюбинской области продолжают очищать от снежных заносов.