Предельные цены на розничную продажу топлива сохранятся на уровне апреля 2023 года

На портале "Открытые НПА" разместили проект приказа министра энергетики Алмасадама Саткалиева, согласно которому в Казахстане предельные цены на розничную продажу бензина сохранятся на уровне апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В проекте предлагают установить следующие предельные цены на розничную продажу топлива:



Бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр.

Бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 205 тенге за литр.

Дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 295 тенге за литр (как для казахстанцев, так и для иностранных граждан).

Отметим, что в данное время предельная цена на летнее дизельное топливо составляет 450 тенге для иностранцев и 295 тенге для казахстанцев.

Согласно опубликованному документу, публичные обсуждения продлятся до 28 февраля.

Ранее, в октябре 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснял, подорожает ли бензин в Казахстане.