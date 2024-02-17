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Свыше 700 пассажиров застряли в аэропорту Алматы: в КГА прокомментировали ситуацию

Ситуация в аэропорту Алматы: в КГА предупредили о цепной задержке последующих рейсов Фото: wikimedia/Robert Linsdell
За 16 февраля из аэропорта Алматы было отменено пять рейсов и задержано 60, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета гражданской авиации, на данный момент порядка 750 пассажиров находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета.

"Фактическая погода в данный момент в зоне аэродрома Алматы: ветер 4 м/с, видимость 10 км., дымка, температура -17. В настоящее время в связи с погодными условиями и осадками (сильный снегопад и переохлажденный туман), в аэропорту Алматы ведется работа по очистке взлетно-посадочной полосы и перрона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до 02:00 17 февраля порывы ветра достигают 8 м/с, видимость 800 м, ливневой снег, замерзающий туман. С 10:00 17 февраля порывы ветра будут достигать 3 м/с, видимость 3 100 м, осадки не прогнозируются, температура -15.

"По мере улучшения погодных условий, ситуация с задержками рейсов стабилизируется. Руководство аэропорта мобилизовано, представители авиакомпаний находятся на рабочем месте и предоставляют пассажирам всю необходимую информацию", – отмечается в сообщении.

В КГА подчеркнули, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации.

"Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта", – заключили в ведомстве.

Ранее аэропорт Алматы сообщил, что сильный снегопад привел к существенным задержкам рейсов. Администрация воздушной гавани попросило пассажиров отнестись с пониманием.

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Диана Абдуллаева
КГА Алматы
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