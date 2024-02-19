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Полицейские Абайской области обратились к жителям региона с просьбой

обращение Фото: pixabay
В связи с тем, что в Абайской области столбик термометра держится ниже -30, полицейские обратились к жителям региона, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка призвали быть внимательнее к прохожим и сообщать о случаях потенциального обморожения.

"Уважаемые жители области Абай, Департамент полиции убедительно просит если вы оказались очевидцем, того что человек с признаками сильного опьянения находится без сопровождения, а также вы увидели ребенка без сопровождения законных представителей либо пожилых людей, которые нуждаются в помощи, просим сообщать об этих фактах на канал 102", – говорится в сообщении.

Отмечается, что актуальной задачей в данное время у полицейских стало не допустить обморожений и смерти бездомных от переохлаждения.

"В морозные дни группа подбора приемника-распределителя УП города Семей работает в усиленном режиме. Сотрудники проверяют колодцы и теплотрассы, подвальные и чердачные помещения, заброшенные дома. Лиц без определенного места жительства доставляют в приемник-распределитель". Пресс-служба ДП Абайской области

Ранее сообщалось, что мороз до -45 ожидается в ряде областей Казахстана.

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