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Законодательство РК

Алименты на 800 тысяч украл судебный исполнитель из Алматинской области

Алименты на 800 тысяч украл судебный исполнитель из Алматинской области Фото: Zakon.kz
В Алматинской области частный судебный исполнитель на протяжении полутора лет присваивал себе алименты, сообщает Zakon.kz.

В сообщении областной прокуратуры за 28 февраля 2024 года сказано, что за это время на содержание ребенка на специальный счет судебного исполнителя с заработной платы должника перечислено 816 тыс. тенге.

"Эти деньги судебным исполнителем далее на счет матери ребенка не перечислялись. При этом, несмотря на добросовестность перечисления алиментов, судебным исполнителем принят весь комплекс ограничительных мер, вплоть до приостановления действия водительского удостоверения должника".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В результате подобных действий судоисполнителя, отец лишился работы и источника дохода, а ребенок причитающихся ему алиментов.

Теперь в отношении судебного исполнителя возбуждено уголовное дело по ст.251 УК РК (злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).

"Также принятыми мерами восстановлено водительское удостоверение должника и он трудоустроен на прежнюю работу".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Как в Казахстане взыскать долг по выплатам на содержание детей, читайте в материале Zakon.kz по этой ссылке.

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