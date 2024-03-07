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Женщины в Атырау и Актобе смогут 8 марта бесплатно ездить в общественном транспорте

В трех городах Казахстана для женщин сделали бесплатный проезд на автобусах в честь 8 Марта, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 20:37 Фото: pixabay
В честь Международного женского дня 8 Марта проезд для женщин в общественном транспорте будет бесплатным в Атырау и Актобе, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что в акимате Атырау сообщили, что на Международный женский день проезд для женщин на общественном транспорте города, а также в пригородных маршрутах будет бесплатным.

Автобусы будут курсировать по обычному расписанию с 07:00 до 20:00.

По информации издания, также в праздничный день бесплатным проезд будет жительниц Актобе. 

"А вот в акимате Уральска на вопрос редакции об акции для женщин 8 марта ответили, что бесплатного проезда в этот день не будет", – говорится в сообщении.

4 марта сообщалось, что 8 марта проезд для женщин в общественном транспорте будет бесплатным в Актау. 

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Сахибам Садырова
Актобе Атырау
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