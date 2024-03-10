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На трассе Жезказган – Кызылорда оказана помощь 75 автомобилям

машина, грязь, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 14:58 Фото: freepik
Из-за резкого потепления на автодороге Жезказган-Кызылорда затруднено движение автотранспорта. Как сообщили в управлении автомобильных дорог и пассажирских перевозок области Ұлытау, к 12 часам 10 марта всего было отбуксировано 75 автомобилей.

Из них 1 автобус, 10 грузовых автомобиля, 36 микроавтобусов и 28 легковая машина. Всего в этих машинах находилось 350 человек, в том числе 22 ребенка.

Как сообщили в областном акимате, в спасательных работах на на данном участке дороги задействованы 4 сотрудника и 1 спецтехника департамента по чрезвычайным ситуациям, 2 сотрудника и 1 техника филиала Национальной компании "Казавтожол".

Напомним, что в настоящее время Мминистерством транспорта РК проводятся конкурсные процедуры по реконструкции участка трассы Жезказган-Кызылорда на территории области Ұлытау, ремонт дороги начнется в этом году.

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