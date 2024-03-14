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Два самолета, летевших в Алматы, приземлили в аэропорту Астаны из-за снегопада

Два самолета, летевших в Алматы, приземлили в аэропорту Астаны из-за снегопада, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 22:38 Фото: pixabay
Два самолета, летевших из Костаная и Павлодара в Алматы, приземлили в аэропорту Астаны из-за снегопада, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Астаны.

"Рейс КС 7142, вылетевший по маршруту Костанай – Алматы, рейс КС 7132, вылетевший по маршруту Павлодар – Алматы, временно приземлились в Международном аэропорту Астаны из-за неблагоприятных погодных условий в Алматы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что шесть рейсов Астана – Алматы задерживаются.

"В настоящее время аэропорт Алматы открыт для приема прилетающих рейсов. Из столичного аэропорта в Алматы начнут выполняться отложенные рейсы. В момент задержки рейсов в столичном аэропорту представители авиакомпании и сотрудники аэропорта установили коммуникации с пассажирами и оказали услуги для доступа к необходимой информации. Представители авиакомпании обеспечили пассажиров прохладительными и горячими напитками, легким питанием", – сообщили в столичной аэропорту.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы возобновил работу. 

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