Жители Казахстана – за концепцию снижения вреда: результаты исследования

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители профильных министерств (включая Минздрав РК), а также ряд НПО.

Исследование называется "Оценка восприятия причин и последствий нездорового образа жизни казахстанцев: ключевые проблемы и пути решения". Его организовали в июле-августе 2023 года Национальная ассоциация снижения вреда от факторов риска для здоровья человека "Денсаулық" и Центр социальных и политических исследований "Стратегия".

В опросе приняли участие свыше 2 500 человек во всех регионах страны – 17 областях и трёх городах республиканского значения. Респонденты оценили главные факторы своего образа жизни и риски, связанные со здоровьем. Опрошенные поддержали концепцию снижения вреда как инструмент снижения рисков от вредных привычек. Также они отметили, что правительство должно сделать более доступной информацию о том, как можно улучшить своё здоровье и снизить вред.

Отмечено, что именно заболевания, обусловленные не инфекциями, а образом жизни человека – сердечно-сосудистые, онкологические, диабет, заболевания легких – являются ключевым фактором смертности казахстанцев. К неинфекционным заболеваниям приводит неправильный образ жизни, включая курение, злоупотребление алкоголем и нездоровое питание, а также низкая физическая активность, а минимизируя эти факторы, можно улучшить здоровье казахстанцев и снизить бюджетные расходы на лечение населения, сократить уровень инвалидизации и смертности, указали авторы исследования.

В ходе круглого стола прошла подробная презентация результатов общенационального исследования представителям законодательной и исполнительной власти. Отмечено, что это необходимо для выработки эффективных инструментов профилактики неинфекционных заболеваний.





"Снижение вреда – это подход, направленный на сохранение здоровья каждого человека, на уменьшение последствий вредного образа жизни, включая потребление алкоголя, наркотики, курение, несбалансированное питание, недостаточную физическую активность. Цель данного подхода – изменение поведения на более безопасное. Концепция подразумевает право человека на получение достоверной и научно обоснованной информации о продуктах с меньшим вредным воздействием", – указал заместитель председателя "Денсаулык" Гинтаутас-Юозас Кентра.





В свою очередь, президент ОФ "Фонд развития парламентаризма в Казахстане" Зауреш Батталова призвала при решении социальных проблем объединять усилия государства и гражданского сектора. "Волнующие нас и народ социальные проблемы не могут быть полностью решены одним усилием государства. Нам нужно именно объединение усилий, и наши НПО готовы к сотрудничеству", – отметила она.





По итогам круглого стола принято решение презентовать результаты исследования и саму Концепцию снижения вреда в Комитете по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК.