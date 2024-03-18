Жители Казахстана – за концепцию снижения вреда: результаты исследования
Фото: Фонд развития парламентаризма в Казахстане
Социологическое исследование, оценивающее отношение казахстанцев к собственному здоровью и образу жизни, было презентовано на круглом столе в Астане Фондом развития парламентаризма в Казахстане и Национальной ассоциацией "Денсаулық".
В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители профильных министерств (включая Минздрав РК), а также ряд НПО.
Исследование называется "Оценка восприятия причин и последствий нездорового образа жизни казахстанцев: ключевые проблемы и пути решения". Его организовали в июле-августе 2023 года Национальная ассоциация снижения вреда от факторов риска для здоровья человека "Денсаулық" и Центр социальных и политических исследований "Стратегия".
Фото: Фонд развития парламентаризма в Казахстане
В опросе приняли участие свыше 2 500 человек во всех регионах страны – 17 областях и трёх городах республиканского значения. Респонденты оценили главные факторы своего образа жизни и риски, связанные со здоровьем. Опрошенные поддержали концепцию снижения вреда как инструмент снижения рисков от вредных привычек. Также они отметили, что правительство должно сделать более доступной информацию о том, как можно улучшить своё здоровье и снизить вред.
"Образ жизни определяет 50% здоровья человека, в то время как экология – 20%, генетика – 20%, а всего 10% зависит от лекарств, которые человек принимает, и от качества медицинских услуг. Таким образом, отношение человека к своему здоровью, наличие или отсутствие вредных привычек имеют решающее значение", – указала в этой связи глава ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменова.
В ходе круглого стола прошла подробная презентация результатов общенационального исследования представителям законодательной и исполнительной власти. Отмечено, что это необходимо для выработки эффективных инструментов профилактики неинфекционных заболеваний.
Отмечено, что именно заболевания, обусловленные не инфекциями, а образом жизни человека – сердечно-сосудистые, онкологические, диабет, заболевания легких – являются ключевым фактором смертности казахстанцев. К неинфекционным заболеваниям приводит неправильный образ жизни, включая курение, злоупотребление алкоголем и нездоровое питание, а также низкая физическая активность, а минимизируя эти факторы, можно улучшить здоровье казахстанцев и снизить бюджетные расходы на лечение населения, сократить уровень инвалидизации и смертности, указали авторы исследования.
"По данным ВОЗ, около 80% смертности в мире и в Казахстане происходит вследствие неинфекционных заболеваний. А это огромное бремя на систему здравоохранения и экономику страны. Проявление симптомов таких заболеваний в хронической форме занимает довольно длительное время в жизни человека, и ввиду этого население не воспринимает серьёзность рисков. То есть, например, курящий человек прямо сейчас и здесь не воспринимает того факта, что он имеет повышенный риск в будущем получить рак лёгких", – отметила Бахыт Туменова.
"Снижение вреда – это подход, направленный на сохранение здоровья каждого человека, на уменьшение последствий вредного образа жизни, включая потребление алкоголя, наркотики, курение, несбалансированное питание, недостаточную физическую активность. Цель данного подхода – изменение поведения на более безопасное. Концепция подразумевает право человека на получение достоверной и научно обоснованной информации о продуктах с меньшим вредным воздействием", – указал заместитель председателя "Денсаулык" Гинтаутас-Юозас Кентра.
В свою очередь, президент ОФ "Фонд развития парламентаризма в Казахстане" Зауреш Батталова призвала при решении социальных проблем объединять усилия государства и гражданского сектора. "Волнующие нас и народ социальные проблемы не могут быть полностью решены одним усилием государства. Нам нужно именно объединение усилий, и наши НПО готовы к сотрудничеству", – отметила она.
По итогам круглого стола принято решение презентовать результаты исследования и саму Концепцию снижения вреда в Комитете по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК.
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