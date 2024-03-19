Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

960 гектаров земли в Алматы вернули Нацбанку

960 гектаров земли в Алматы вернули Нацбанку, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 09:32 Фото: pixabay
Прокуроры Алматы возвратили 960 гектаров земли в пользу Национального банка. Об этом Zakon.kz 19 марта 2024 года сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В официальном документе сказано:

"Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника (ответчика Ш.) являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".

Также отмечено, что задолженность ответчика составляла более 15 млрд тенге.

"Прокуратурой в интересах Национального банка подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика "Ш".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Решением Илийского районного суда Алматинской области, подчеркивают специалисты, исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме.

"Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе", – говорится в заключении.

Эта новость о возврате земель и участков в пользу государства является не первой. К примеру, 18 марта сообщалось, что в Алматы в государственную собственность возвращена часть комплекса скорой медицинской помощи, выведенная бывшим акимом города Виктором Храпуновым.

Читайте также

Дела о коррупции, критика депутатов и ЧП на руднике в Амурской области РФ - главное к утру
Дела о коррупции, критика депутатов и ЧП на руднике в Амурской области РФ – главное к утру
Коран на тюркском языке эпохи Караханского государства обнаружили в британском архиве
Коран на тюркском языке эпохи Караханского государства обнаружили в британском архиве
На реке Нура спасатели взорвали лед
На реке Нура спасатели взорвали лед
Анастасия Московчук
Нацбанк РК Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Сергек, желтый сигнал, светофор
Желтый свет, но дороги нет: как водители привыкают к новшеству и какой будет штраф
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: