960 гектаров земли в Алматы вернули Нацбанку
Фото: pixabay
Прокуроры Алматы возвратили 960 гектаров земли в пользу Национального банка. Об этом Zakon.kz 19 марта 2024 года сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В официальном документе сказано:
"Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника (ответчика Ш.) являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".
Также отмечено, что задолженность ответчика составляла более 15 млрд тенге.
"Прокуратурой в интересах Национального банка подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика "Ш".Пресс-служба прокуратуры Алматы
Решением Илийского районного суда Алматинской области, подчеркивают специалисты, исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме.
"Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе", – говорится в заключении.
Эта новость о возврате земель и участков в пользу государства является не первой. К примеру, 18 марта сообщалось, что в Алматы в государственную собственность возвращена часть комплекса скорой медицинской помощи, выведенная бывшим акимом города Виктором Храпуновым.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript