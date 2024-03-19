960 гектаров земли в Алматы вернули Нацбанку

Прокуроры Алматы возвратили 960 гектаров земли в пользу Национального банка. Об этом Zakon.kz 19 марта 2024 года сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В официальном документе сказано:

"Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника (ответчика Ш.) являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".

Также отмечено, что задолженность ответчика составляла более 15 млрд тенге.

"Прокуратурой в интересах Национального банка подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика "Ш". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Решением Илийского районного суда Алматинской области, подчеркивают специалисты, исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме.

"Постановлением судебной коллегии судебный акт оставлен в силе", – говорится в заключении.

Эта новость о возврате земель и участков в пользу государства является не первой. К примеру, 18 марта сообщалось, что в Алматы в государственную собственность возвращена часть комплекса скорой медицинской помощи, выведенная бывшим акимом города Виктором Храпуновым.