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В Карагандинской области в 2024 году планируют построить 450 тысяч кв.м. жилья

В Карагандинской области в 2024 году планируют построить 450 тысяч кв.м. жилья, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:03 Фото: gov.kz
В Карагандинской области в 2024 году за счет всех источников финансирования планируется ввод 450 тысяч кв.м., с ростом на 6% к уровню прошлого года, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, за январь-февраль введено около 90 тыс. кв.м жилья. В 2023 году в области очередникам из социально уязвимых слоев населения было выдано 894 квартиры. В этом году количество может быть больше.
"В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 450 тыс. кв.м жилья за счет всех источников финансирования, или 3442 квартиры. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Из общего объема доля коммерческого жилья составит 57%, государственного – 32%, индивидуального – 11%", – сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Мурат Магзин.
По сведениям управления, запланирован ввод восьми кредитных домов в Караганде, Балхаше и Темиртау. Это 459 квартир, которые получат очередники, имеющие накопления в "Отбасы банк".

Очередникам из социально защищаемых категорий также предоставляется арендное жилье. К примеру, только в Темиртау в этом году арендными квартирами обещают обеспечить порядка 370 семей.

Местные власти солидарно с республиканским бюджетом финансируют жилищное строительство. На 2024 год в областном бюджете предусмотрены средства на строительство домов в Каркаралинске и Осакаровке, на реконструкцию жилых объектов в Сарани и посёлке Шахан.

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